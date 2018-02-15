Страховщикам не удалось подкупить депутата Госдумы

Российский союз автостраховщиков (РСА) написал кляузу в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики на депутата Вячеслава Лысакова. Страховщикам не нравится, что последний вместе с МВД уличил их в создании и культивировании мифа об «автоюристах».
Алексей Батушенко

По мнению лоббистов «страхового сообщества», Лысаков в последнее время активно комментирует тему недобросовестных автоюристов, утверждая, что РСА сам попустительствует негативным тенденциям на рынке ОСАГО. В своих комментариях он говорит о преднамеренных банкротствах компаний, о выводе денег недобросовестными страховщиками, об участии сотрудников страховых компаний в мошеннических схемах.

Скорее всего, в кляузе подразумевается доклад, подготовленный ГУЭБиПК МВД РФ, который Лысаков посмел предать гласности. В нем говорится, в частности, что органы МВД считают проблему «автоюристов», от деятельности которых, якобы, страдают страховые компании, не более чем искусственно созданным и поддерживаемым мифом. В документе утверждается, что руководители страховых компаний пользуются страшилкой об «автоюристах» для оправдания преднамеренных банкротств, заранее выводя из своих организаций деньги. Правоохранительное ведомство подсчитало, что под таким прикрытием «из каждой компании выводится по 3—5 млрд. рублей».

По мнению МВД, в РСА прекрасно осведомлены о происходящем и не пытаются повлиять на ситуацию. «На наш взгляд, это сокрытие преступления, если не соучастие в нем», — пишут полицейские. В документе отмечается, что менеджеры обанкротившихся столь «удивительным» образом компаний в большинстве своем перешли в другие страховые организации, где продолжают действовать в том же ключе. Полицейские выяснили, что более 90% «убытков от атоюристов» за 2016 год (11,5 млрд. рублей из 13,4. млрд рублей) понесла компания «Росгосстрах».

По данным ГУЭБиПК МВД РФ, этот страховщик подвергался административным взысканиям по десять раз в месяц, «на десятки, а то и на сотни миллионов рублей». В то же время, судебные выплаты других крупнейших компаний за тот же 2016 год составляли всего лишь по 500—700 млн. рублей — в 20 раз меньше, чем у «Росгосстраха». И в 2017 году эта тенденция сохранялась. Напомним, что РСА и «игроки страхового рынка», когда продавливали через Госдуму, ЦБ и прочие ведомства все последние изменения в ОСАГО, ссылались на якобы ужасные проблемы от «автоюристов».

Между тем, в «стрховом наезде» на депутата имеется и весьма пикантная деталь. В своей кляузе в Госдуму страховщики утверждают, что на протяжении нескольких лет до 2017 года поддерживали проект, который возглавлял Вячеслав Лысаков — «Безопасные дороги». Объем финансирования исследований, который проводил РСА в рамках программы «Единой России», составлял по данным источников 20—25 млн. рублей в год. Видимо, страховщиков особенно возмутило то, что депутат посмел «укусить руку дающего».

Придание огласке этих финансовых нюансов в текущей ситуации выглядит почти как признание в неудачной попытке подкупа. Досада страховых лоббистов понятна: деньги куда-то потратились, а цель не достигнута, депутат «никак не заткнется уже». Напротив, его стараниями достоянием публики стало неприглядное нутро масштабнейших манипуляций, которые «страховое сообщество» осуществляет не только с общественным мнением, но и со всей законотворческой системой России в своих коммерческих интересах.

Самое время постараться с помощью административного ресурса заткнуть рот человеку, который вывалил на всеобщее обозрение грязное белье дружной команды «специалистов» по облапошиванию миллионов автовладельцев.

госдума, страхование, ОСАГО, страховые выплаты, РСА - Российский Союз Автостраховщиков, полис страхования
15 февраля 2018
645


Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы