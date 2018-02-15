Страховщикам не удалось подкупить депутата Госдумы

По мнению лоббистов «страхового сообщества», Лысаков в последнее время активно комментирует тему недобросовестных автоюристов, утверждая, что РСА сам попустительствует негативным тенденциям на рынке ОСАГО. В своих комментариях он говорит о преднамеренных банкротствах компаний, о выводе денег недобросовестными страховщиками, об участии сотрудников страховых компаний в мошеннических схемах.
Скорее всего, в кляузе подразумевается доклад, подготовленный ГУЭБиПК МВД РФ, который Лысаков посмел предать гласности. В нем говорится, в частности, что органы МВД считают проблему «автоюристов», от деятельности которых, якобы, страдают страховые компании, не более чем искусственно созданным и поддерживаемым мифом. В документе утверждается, что руководители страховых компаний пользуются страшилкой об «автоюристах» для оправдания преднамеренных банкротств, заранее выводя из своих организаций деньги. Правоохранительное ведомство подсчитало, что под таким прикрытием «из каждой компании выводится по 3—5 млрд. рублей».