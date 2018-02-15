Страховщикам не удалось подкупить депутата Госдумы

По мнению МВД, в РСА прекрасно осведомлены о происходящем и не пытаются повлиять на ситуацию. «На наш взгляд, это сокрытие преступления, если не соучастие в нем», — пишут полицейские. В документе отмечается, что менеджеры обанкротившихся столь «удивительным» образом компаний в большинстве своем перешли в другие страховые организации, где продолжают действовать в том же ключе. Полицейские выяснили, что более 90% «убытков от атоюристов» за 2016 год (11,5 млрд. рублей из 13,4. млрд рублей) понесла компания «Росгосстрах».

По данным ГУЭБиПК МВД РФ, этот страховщик подвергался административным взысканиям по десять раз в месяц, «на десятки, а то и на сотни миллионов рублей». В то же время, судебные выплаты других крупнейших компаний за тот же 2016 год составляли всего лишь по 500—700 млн. рублей — в 20 раз меньше, чем у «Росгосстраха». И в 2017 году эта тенденция сохранялась. Напомним, что РСА и «игроки страхового рынка», когда продавливали через Госдуму, ЦБ и прочие ведомства все последние изменения в ОСАГО, ссылались на якобы ужасные проблемы от «автоюристов».