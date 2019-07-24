Каких водителей и почему прощают гаишники даже при злостном нарушении ПДД

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Вряд ли кому из водителей по душе встречи с полицией, и для любого человека за рулем сотрудник, стоящиКаких водителей и почему прощают гаишшники даже при злостном нарушении ПДДй на обочине с жезлом в руке, — это раздражительный фактор. Хотя есть категория граждан, с которыми страж порядка предпочитают не связываться. Портал «АвтоВзгляд» напоминает, при каких обстоятельствах полицейский без промедления говорит водителю: «Всего хорошего!»
Иван Флягин

В основном должностные лица в погонах сразу же отпускают водителей по двум главным причинам: из-за страха или сочувствия. В первом случае придорожные полицейские, как правило, не совсем чисты на руку, им есть за что бояться, поэтому они справделиво опасаются за свое служебное положение. А во втором — проявляют элементарные человеческие чувства, которые им тоже не чужды.

Сильные мира сего

Конечно, удостоверение высокопоставленного сотрудника МВД или другого могущественного госчиновника ощутимо взбодрит стража порядка, и в первую очередь «оборотня», у кого рыльце в пушку. Зачем ему связываться с вельможами, которые, благодаря связям в верхах и высокому служебному положению, в силах повлиять на карьеру простого охранителя закона. Таких лучше сразу отпускать восвояси.

Подкованные юристы

Граждане, легко разбирающиеся не только в тонкостях ПДД, Гражданского, Административного и Уголовного кодексов, но еще в Законе РФ «О Полиции» и Административном регламенте ГИБДД (Приказе МВД 664), также имеют шанс быть отпущенными, но только после того, как во всей красоте и широте раскроют свои глубокие познания в области юриспруденции. После влиятельных персон это вторая категория водителей, которых нерадивые полицейские боятся, как огня. И те, и другие их легко выведут на чистую воду.

Беременные

А вот девушки в положении у большинства сотрудников ГИБДД вызовут симпатию и снисхождение. Особенно, если будущие мамы, нарушившие Правила дорожного движения, будут раскаиваться в содеянном и давить на жалость. В этом случае шанс быть отпущенным увеличивается, даже если речь идет о серьезном правонарушении.

Болящие

Конечно, все, кто испытывают боль и страдания, заслуживают сочувствия и милосердия, и хорошо, если это понимают стражи порядка. К счастью, как показывает практика, сотрудники ДПС, как правило, снисходительно относятся к инвалидам, травмированным, больным и людям, просто испытывающим недомогание. Кстати, в обязанности всех полицейских входит оказание первой помощи лицам, находящимся в беспомощном состоянии до прибытия квалифицированных медиков.

Случаи крайней необходимости

Естественно, сотрудник полиции, как минимум не будет задерживать водителя, если тот, например, везет умирающего пассажира в больницу. Мало того, он обязан ему посодействовать в этом и по возможности обеспечить сопровождение, чтобы человек как можно быстрее был доставлен в медицинское учреждение. Напомним, что в подобных случаях крайней необходимости Административный кодекс допускает гражданам нарушать ПДД (статья 2.7 КоАП).

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24 июля 2019
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