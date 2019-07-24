Каких водителей и почему прощают гаишники даже при злостном нарушении ПДД

В основном должностные лица в погонах сразу же отпускают водителей по двум главным причинам: из-за страха или сочувствия. В первом случае придорожные полицейские, как правило, не совсем чисты на руку, им есть за что бояться, поэтому они справделиво опасаются за свое служебное положение. А во втором — проявляют элементарные человеческие чувства, которые им тоже не чужды.

Сильные мира сего

Конечно, удостоверение высокопоставленного сотрудника МВД или другого могущественного госчиновника ощутимо взбодрит стража порядка, и в первую очередь «оборотня», у кого рыльце в пушку. Зачем ему связываться с вельможами, которые, благодаря связям в верхах и высокому служебному положению, в силах повлиять на карьеру простого охранителя закона. Таких лучше сразу отпускать восвояси.