Стало известно о новом штрафе за стоянку во дворе

Представитель МАДИ рассказал порталу «АвтоВзгляд» о том, как в самое ближайшее время столичных автовладельцев начнут штрафовать за стоянку в неположенном месте во дворе собственного дома. Речь идет о машинах, которые владельцы оставляют на местах, предназначенных для пожарной техники.
«Радостная» новость ждет жителей восьми дворов, расположенных в Пресненском, Таганском и Тверском районах столицы. Как сообщили в МАДИ, возле размеченных красно-белым квадратов во дворах установят «кресты» — знаки 3.27 «Остановка запрещена». И всех, кто оставит машину в зоне действия такого знака «обилетят» на 3000 рублей по части 5 статьи 12.16 КоАП.
Предполагается, что эти нарушения будут фиксироваться всеми желающими, у кого на смартфоне установлено приложение «Помощник Москвы».
Напомним, что Верховный суд в свое время уже признал его неприменимым для автоматической фиксации административных правонарушений. С тех пор московские власти слегка модернизировали «Помощника» и объявили о его полной легитимности.
Однако не устраненным оказался ключевой изъян этого приложения: на цель (машину нарушителя ПДД) смартфон наводит человек, выбирая по своему произволу как объект, так и ракурс для съемки. По неофициальным данным, оштрафованным модернизированной версией «Помощника Москвы» гражданам не удается отменить взыскание ни в районных судах, ни в Мосгорсуде.
Впрочем, точно также происходило и в до того упомянутого выше решения Верховного суда. Судя по всему, оштрафованным с помощью «Помощника» за парковку возле собственного подъезд за автомобилистам придется апеллировать к Верховному Суду, как их коллеги ранее.