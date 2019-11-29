Стало известно о новом штрафе за стоянку во дворе

MK
Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) начнет наказывать водителей за стоянку на дворовых территориях. Теперь жителям будут приходить штрафные постановления за машину, оставленную на месте, предназначенном для стоянки пожарной техники — на красно-белой разметке около дома.

Представитель МАДИ рассказал порталу «АвтоВзгляд» о том, как в самое ближайшее время столичных автовладельцев начнут штрафовать за стоянку в неположенном месте во дворе собственного дома. Речь идет о машинах, которые владельцы оставляют на местах, предназначенных для пожарной техники.

«Радостная» новость ждет жителей восьми дворов, расположенных в Пресненском, Таганском и Тверском районах столицы. Как сообщили в МАДИ, возле размеченных красно-белым квадратов во дворах установят «кресты» — знаки 3.27 «Остановка запрещена». И всех, кто оставит машину в зоне действия такого знака «обилетят» на 3000 рублей по части 5 статьи 12.16 КоАП.

Предполагается, что эти нарушения будут фиксироваться всеми желающими, у кого на смартфоне установлено приложение «Помощник Москвы».

my-msk.ru

Напомним, что Верховный суд в свое время уже признал его неприменимым для автоматической фиксации административных правонарушений. С тех пор московские власти слегка модернизировали «Помощника» и объявили о его полной легитимности.

Однако не устраненным оказался ключевой изъян этого приложения: на цель (машину нарушителя ПДД) смартфон наводит человек, выбирая по своему произволу как объект, так и ракурс для съемки. По неофициальным данным, оштрафованным модернизированной версией «Помощника Москвы» гражданам не удается отменить взыскание ни в районных судах, ни в Мосгорсуде.

Впрочем, точно также происходило и в до того упомянутого выше решения Верховного суда. Судя по всему, оштрафованным с помощью «Помощника» за парковку возле собственного подъезд за автомобилистам придется апеллировать к Верховному Суду, как их коллеги ранее.

парковка, штрафы, ПДД, КоАП, платная парковка, ГИБДД
29 ноября 2019
5634