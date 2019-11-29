Стало известно о новом штрафе за стоянку во дворе

Представитель МАДИ рассказал порталу «АвтоВзгляд» о том, как в самое ближайшее время столичных автовладельцев начнут штрафовать за стоянку в неположенном месте во дворе собственного дома. Речь идет о машинах, которые владельцы оставляют на местах, предназначенных для пожарной техники.

«Радостная» новость ждет жителей восьми дворов, расположенных в Пресненском, Таганском и Тверском районах столицы. Как сообщили в МАДИ, возле размеченных красно-белым квадратов во дворах установят «кресты» — знаки 3.27 «Остановка запрещена». И всех, кто оставит машину в зоне действия такого знака «обилетят» на 3000 рублей по части 5 статьи 12.16 КоАП.

Предполагается, что эти нарушения будут фиксироваться всеми желающими, у кого на смартфоне установлено приложение «Помощник Москвы».