Прокуратура не остановила обдираловку водителей с помощью незаконных камер

Ответ Прокуратуры Москвы на депутатский запрос по поводу противоправных штрафов, выписываемых с помощью «Помощника Москвы», показал, что правоохранителей, похоже, подобное беззаконие не особо волнует.
Максим Строкер

История с сомнительными штрафами за нарушение правил парковки, которые оформляются через приложение «Помощник Москвы» на смартфонах граждан, получила новое продолжение. Теперь на официальный запрос по этому поводу от депутата Госдумы Ярослава Нилова ответила прокуратура Москвы.

Напомним, что внимание портала «АвтоВзгляд» было привлечено к этой проблеме когда один из ее сотрудников получил извещение о странном штрафе за парковку на тротуаре. Протокол был выписан сотрудником ГИБДД на основании данных некоего комплекса ПАК ПМ — приложения «Помощник Москвы», которое каждый желающий может установить на свой мобильник. С ним гаджет может штрафовать автовладельцев, а его владелец получать за каждого «обилеченного» водителя баллы, которые потом можно конвертировать, например, в поездки на общественном транспорте.

Как оказалось после изучения нормативно-правовых документов, с помощью ПАК ПМ «Помощник Москвы» оформлять протоколы и штрафовать кого бы то ни было нельзя в принципе. Это просто незаконно. Дело в том, что статья 1.5 КоАП РФ, на основании которой функционирует упрощенный режим оформления нарушений ПДД, в котором действуют все камеры автоматической фиксации, говорит об устройствах «работающимх в автоматическом режиме… или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи».

«Автоматический режим» подразумевает выявление события правонарушения самим автоматическим средством, как это происходит при фиксации превышения допустимой скорости, нарушения требований знаков и разметки и т. п.

В случае же с «Помощником Москвы» выявление нарушения осуществляется человеком-оператором, то есть это — не «автоматический режим» по определению. Точное время фиксации события нарушения система ПАК ПМ берет со специального сервера точного времени ЦОДД Москвы по аттестованной методике. Проблема в том, что у самого этого «сервера точного времени» функции фотовидеофиксации нет! А КоАП не предусматривает «костылей» в виде стороннего средства измерения без функции фотовидеофиксации.

Кроме того, «Помощник Москвы» не утвержден в качестве системы измерения координат в Росстандарте! Если в процессе фиксации АПН «Стрелка», «Автоураган» или «Автодория» укажет неправильное (из-за какого-то сбоя, например) время или координаты АПН протокол оформлен не будет. А штрафы на основании фактически недостоверных данных ПАК ПМ, который не выполняет большинства требований законодательства к устройствам автоматической фиксации нарушений, спокойно оформляются!

Все эти аргументы московская прокуратура изучила, обдумала и ответила, цитируем: «Установлено, что ПАК ПМ является средством автоматической фиксации нарушений ПДД, работающим в автоматическом режиме». Блестящий ответ, не правда ли?

Как установлено?! На основании чего установлено?! Да какая разница, главное «оснований для принятия мер прокурорского реагирования не имеется», считает прокурор Москвы В. В. Чуриков. Ну и славненько: главное, чтоб «в Багдаде все спокойно» было, а водители перетопчутся как-нибудь и без законности, им не привыкать…

парковка, штрафы, видеофиксация, КоАП, платная парковка, ГИБДД, прокуратура
7 августа 2018
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