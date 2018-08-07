Прокуратура не остановила обдираловку водителей с помощью незаконных камер

История с сомнительными штрафами за нарушение правил парковки, которые оформляются через приложение «Помощник Москвы» на смартфонах граждан, получила новое продолжение. Теперь на официальный запрос по этому поводу от депутата Госдумы Ярослава Нилова ответила прокуратура Москвы.

Напомним, что внимание портала «АвтоВзгляд» было привлечено к этой проблеме когда один из ее сотрудников получил извещение о странном штрафе за парковку на тротуаре. Протокол был выписан сотрудником ГИБДД на основании данных некоего комплекса ПАК ПМ — приложения «Помощник Москвы», которое каждый желающий может установить на свой мобильник. С ним гаджет может штрафовать автовладельцев, а его владелец получать за каждого «обилеченного» водителя баллы, которые потом можно конвертировать, например, в поездки на общественном транспорте.

Как оказалось после изучения нормативно-правовых документов, с помощью ПАК ПМ «Помощник Москвы» оформлять протоколы и штрафовать кого бы то ни было нельзя в принципе. Это просто незаконно. Дело в том, что статья 1.5 КоАП РФ, на основании которой функционирует упрощенный режим оформления нарушений ПДД, в котором действуют все камеры автоматической фиксации, говорит об устройствах «работающимх в автоматическом режиме… или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи».

«Автоматический режим» подразумевает выявление события правонарушения самим автоматическим средством, как это происходит при фиксации превышения допустимой скорости, нарушения требований знаков и разметки и т. п.