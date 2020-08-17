Лишит ли ГИБДД «прав» за езду по встречной обочине

Поводом к написанию этой заметки стала ситуация, которую автор лично наблюдал на одной из подмосковных дорог в «дачный» час-пик. Как это часто бывает, вечером воскресенья сотни машин встали в дикую «пробку» перед одним из железнодорожных переездов. Вереница ожидающих растянулась на 3—4 км и продвигалась крайне медленно, поскольку пригородные электрички, судя по всему, шли одна за другой.
Когда с момента «втыкания в хвост» затора прошло совсем мало времени, откуда-то сзади показался автомобиль, ехавший туда же — в сторону переезда. Но только не как все, еле-еле, а в хорошем темпе и по встречной обочине, не мешая ни встречному, ни попутному транспорту.
Надо сказать, что в том месте сплошная осевая разметка частенько сменяется пунктирной и наоборот. То есть, зная расположение этих разрывов, вполне можно улучить момент и пересечь «встречку» без риска заполучить лишение «прав» — на одном из участков с прерывистой. Уверен, не только автор этих строк, но и вся колонна стоящих в сторону объекта РЖД машин, проводили нарушителя негодующе-завистливыми взглядами. Все же прекрасно понимали, что тот делает: пытается без явного риска лишения водительского удостоверения прорваться поближе к переезду.
А там, воспользовавшись имеющимся разрывом в сплошной осевой в непосредственной близости от путей, встроиться в вереницу жаждущих оказаться по другую сторону рельс — под видом только-только выезжающего на дорогу.
Что-то подсказывает, что помимо проклятий в свою спину от дисциплинированных водителей, «умник» получил еще и кучу пожеланий лишиться «прав» за езду по встречной. Но что же на самом деле ему грозит при появлении патруля ДПС?
Согласно российскому КоАП, в соответствии с ч. 4 его ст.12.15, за «Выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения» полагается 5000 рублей штрафа либо лишение «корочек» на срок до полугода.
Ключевое понятие тут — «полоса встречного движения». То есть кусок проезжей части, предназначенный для движения машин. «Обочина» же, как утверждает ПДД, всего лишь элемент дороги, примыкающий непосредственно к проезжей части. Поскольку обочина проезжей частью не является, она не может быть и «полосой, предназначенной для движения машин». Следовательно, и лишиться «прав» за езду по ней невозможно.
Описанному выше «умнику» по этой причине грозит лишь 1500 ₽ штрафа за движение по обочине. А если он оплатит его в течении 20 дней, то всего 750 рублей — с 50-процентной скидкой.