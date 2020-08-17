Лишит ли ГИБДД «прав» за езду по встречной обочине

Поводом к написанию этой заметки стала ситуация, которую автор лично наблюдал на одной из подмосковных дорог в «дачный» час-пик. Как это часто бывает, вечером воскресенья сотни машин встали в дикую «пробку» перед одним из железнодорожных переездов. Вереница ожидающих растянулась на 3—4 км и продвигалась крайне медленно, поскольку пригородные электрички, судя по всему, шли одна за другой.

Когда с момента «втыкания в хвост» затора прошло совсем мало времени, откуда-то сзади показался автомобиль, ехавший туда же — в сторону переезда. Но только не как все, еле-еле, а в хорошем темпе и по встречной обочине, не мешая ни встречному, ни попутному транспорту.

Надо сказать, что в том месте сплошная осевая разметка частенько сменяется пунктирной и наоборот. То есть, зная расположение этих разрывов, вполне можно улучить момент и пересечь «встречку» без риска заполучить лишение «прав» — на одном из участков с прерывистой. Уверен, не только автор этих строк, но и вся колонна стоящих в сторону объекта РЖД машин, проводили нарушителя негодующе-завистливыми взглядами. Все же прекрасно понимали, что тот делает: пытается без явного риска лишения водительского удостоверения прорваться поближе к переезду.