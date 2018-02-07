Может ли выписать штраф гаишник, который сам нарушает ПДД

Возможно, у него и нет морального права предъявлять вам претензии, но формально исполнение законных обязанностей с него никто не снимал. Так что, если вы действительно нарушили правила, то вам придется в любом случае подчиниться нечестному сотруднику и отвечать за содеянное, как бы вас ни коробил сей факт. Однако отчаиваться не стоит, потому что все равно у вас остается право добиться справедливости — особенно при наличии видеозаписи.

Конечно, очень трудно доказать, что гаишник нарушении ПДД не выполнял неотложное служебное задание. Но разворот через две сплошные линии без соответствующих световых и звуковых сигналов позволяет привлечь его к ответственности. Так же, как нарушением считается стоянка служебной машины в запрещенном месте без включенных синих проблесковых маячков.

Для подачи заявления на гаишника по факту нарушения ПДД не забудьте записать номер жетона, звание, фамилию сотрудника, а также подразделение ГИБДД, в котором он числится. На видеозаписи должен быть зафиксирован государственный или бортовой номер служебного автомобиля, нарушившего правила. Лучше составить акт с указанием когда и при каких обстоятельствах сделана запись. Все эти материалы следует приложить к заявлению.

Вам нужно подробно описать обстоятельства и суть нарушения ПДД, а также упомянуть предусмотренное за него наказание по КоАП. При наличии свидетелей, укажите их ФИО и контактные данные. Ответить вам обязаны в течение 30 дней. Если по каким-то причинам ответ вас не устроит, то его можно обжаловать вышестоящему должностному лицу или в прокуратуру.