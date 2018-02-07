Может ли выписать штраф гаишник, который сам нарушает ПДД

Фото МК
Уже давно никого не удивляет, когда сотрудник ГИБДД на служебном автомобиле незаконно разворачивается через две сплошные, едет по встречной, останавливается в зоне действия запрещающего знака или игнорирует красный свет светофора. В то же время он непримирим к аналогичным нарушениям, если их совершают простые смертные. Как с этим бороться?
Иван Флягин

Безусловно, отвечать за нарушение закона должны все, независимо от рангов и званий. Однако не секрет, что у многих сотрудников дорожной полиции пренебрежение ПДД вошло в стойкую привычку, и они делают это без крайней необходимости и вне служебных заданий. Причем, иногда гаишники даже не удосуживаются включать проблесковый маячок синего цвета и звуковой сигнал, что предусмотрено пунктом 3.1 ПДД.

А теперь представьте, что гаишник на ваших глазах бесцеремонно совершил противоправные действия, после чего остановил вас, чтобы привлечь к административной ответственности. Например, вы стоите на светофоре и видите, как служебная машина ГИБДД без включенного проблескового маячка и звукового сигнала разворачивается через две сплошные линии, паркуется по ходу вашего движения под запрещающим знаком и оттуда выходит инспектор дорожной полиции. Вы трогаетесь, а он вас останавливает и норовит выписать штраф, например, за проезд на желтый сигнал светофора. Естественно, вы негодуете, тем более, что противоправные действия сотрудника зафиксированы на вашем виедорегистраторе.

Возможно, у него и нет морального права предъявлять вам претензии, но формально исполнение законных обязанностей с него никто не снимал. Так что, если вы действительно нарушили правила, то вам придется в любом случае подчиниться нечестному сотруднику и отвечать за содеянное, как бы вас ни коробил сей факт. Однако отчаиваться не стоит, потому что все равно у вас остается право добиться справедливости — особенно при наличии видеозаписи.

Конечно, очень трудно доказать, что гаишник нарушении ПДД не выполнял неотложное служебное задание. Но разворот через две сплошные линии без соответствующих световых и звуковых сигналов позволяет привлечь его к ответственности. Так же, как нарушением считается стоянка служебной машины в запрещенном месте без включенных синих проблесковых маячков.

Для подачи заявления на гаишника по факту нарушения ПДД не забудьте записать номер жетона, звание, фамилию сотрудника, а также подразделение ГИБДД, в котором он числится. На видеозаписи должен быть зафиксирован государственный или бортовой номер служебного автомобиля, нарушившего правила. Лучше составить акт с указанием когда и при каких обстоятельствах сделана запись. Все эти материалы следует приложить к заявлению.

Вам нужно подробно описать обстоятельства и суть нарушения ПДД, а также упомянуть предусмотренное за него наказание по КоАП. При наличии свидетелей, укажите их ФИО и контактные данные. Ответить вам обязаны в течение 30 дней. Если по каким-то причинам ответ вас не устроит, то его можно обжаловать вышестоящему должностному лицу или в прокуратуру.

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7 февраля 2018
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