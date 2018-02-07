Может ли выписать штраф гаишник, который сам нарушает ПДД

Безусловно, отвечать за нарушение закона должны все, независимо от рангов и званий. Однако не секрет, что у многих сотрудников дорожной полиции пренебрежение ПДД вошло в стойкую привычку, и они делают это без крайней необходимости и вне служебных заданий. Причем, иногда гаишники даже не удосуживаются включать проблесковый маячок синего цвета и звуковой сигнал, что предусмотрено пунктом 3.1 ПДД.
А теперь представьте, что гаишник на ваших глазах бесцеремонно совершил противоправные действия, после чего остановил вас, чтобы привлечь к административной ответственности. Например, вы стоите на светофоре и видите, как служебная машина ГИБДД без включенного проблескового маячка и звукового сигнала разворачивается через две сплошные линии, паркуется по ходу вашего движения под запрещающим знаком и оттуда выходит инспектор дорожной полиции. Вы трогаетесь, а он вас останавливает и норовит выписать штраф, например, за проезд на желтый сигнал светофора. Естественно, вы негодуете, тем более, что противоправные действия сотрудника зафиксированы на вашем виедорегистраторе.