Где работаете и куда едете: обязан ли водитель отвечать на личные вопросы сотрудников ГИБДД

Личных вопросов, которые сотрудники ГИБДД время от времени задают водителям, множество. Заботливые (или все же хитрые) инспекторы могут поинтересоваться самочувствием рулевого, его маршрутом, местом работы. И поскольку мы привыкли к тому, что придорожные полицейские почти никогда ничего не делают просто так, даже здесь нам видится подвох: «пытается завязать беседу — значит, хочет денег».
А в самом деле, зачем они задают такие вопросы? Конечно, об этом никто не расскажет, но можно с уверенностью предложить, что с помощью подобных интервью гаишники пытаются «выиграть время», чтобы как следует присмотреться и принюхаться к водителю. Да и вообще понять, кто находится перед ним — простолюдин, «плавающий» в ПДД и незнающий своих прав, или же какой-нибудь юрист, шутки с которым плохи.
Сотрудники ГИБДД могут даже не вникать в суть ваших ответов: они проследят за реакцией, логикой речи, поведением. Некоторые водители теряются, получая один вопрос за другим — начинают нервно теребить селектор коробки передач, стучать пальцами по рулевому колесу, ерзать в кресле. Для инспектора это своего рода звоночек: «ага, переживает — следовательно, есть за что».
А как тут не переживать, если все идет не по плану? Сначала вопросы личного характера, а дальше что — составление прокола за несовершенное правонарушение? Ситуация волнительная, никто не спорит. Однако психологи настойчиво рекомендуют взять себя в руки, расслабиться и ни в коем случае не грубить.
А вот отвечать на вопросы или нет, каждый водитель решает самостоятельно, поскольку законодательно этот момент не урегулирован.
В третьей главе приказа МВД России от 23.08.2017 г. № 664 ситуации, когда сотрудник ГИБДД останавливает транспортное средство, посвящен целый параграф. Но о темах, которые гаишник вправе затрагивать при общении с автомобилистом, сказано немного: «водитель опрашивается по вопросам, имеющим отношение к делу об административном правонарушении», а также «об обстоятельствах совершения ДТП, преступления, очевидцами которого они являлись или являются». И все.
Так как же себя вести, если инспектор проявляет интерес к вашему месту работы или другим личным «обстоятельствам»? Не нужно остроумничать, выдумывая ответы по мотивам «мэмов» в интернете, или в грубой форме «качать» права, указывая на то, что задавать вопросы, не касающиеся нарушений, незаконно. Это — пресловутая красная тряпка для быка.
Удовлетворите любопытство полицейского, не вдаваясь в подробности: «еду домой», «работаю менеджером», «чувствую себя хорошо». Гаишник убедится в вашей адекватности, и вы продолжите движение, сохранив при этом нервы, время и кошелек.
А не хотите — не отвечайте, но потом пеняйте на себя.