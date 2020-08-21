Где работаете и куда едете: обязан ли водитель отвечать на личные вопросы сотрудников ГИБДД

Личных вопросов, которые сотрудники ГИБДД время от времени задают водителям, множество. Заботливые (или все же хитрые) инспекторы могут поинтересоваться самочувствием рулевого, его маршрутом, местом работы. И поскольку мы привыкли к тому, что придорожные полицейские почти никогда ничего не делают просто так, даже здесь нам видится подвох: «пытается завязать беседу — значит, хочет денег».

А в самом деле, зачем они задают такие вопросы? Конечно, об этом никто не расскажет, но можно с уверенностью предложить, что с помощью подобных интервью гаишники пытаются «выиграть время», чтобы как следует присмотреться и принюхаться к водителю. Да и вообще понять, кто находится перед ним — простолюдин, «плавающий» в ПДД и незнающий своих прав, или же какой-нибудь юрист, шутки с которым плохи.