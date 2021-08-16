Москва-Сочи: 5 капканов ГИБДД на водителей под занавес сезона

Начать рассказ о ловушках ГИБДД по дороге в Сочи стоит с упоминания участка трассы М-4 «Дон» в районе подмосковного Ступино. Тут дорожники затеяли в этом году масштабный ремонт проезжей части. Из-за него на скоростной трассе регулярно образуются мощнейшие дорожные заторы. Зная о них, навигационные приложения в смартфонах предлагают водителям объехать проблемный участок трассы по бесплатным дорогам.

ОБЪЕЗДЫ

И тысячи автомобилей, рвущихся из мегаполиса к морю и обратно, устремляются на второстепенные областные дороги. Разумеется, скорость движения на них немедленно падает — до 50—60 км/ч. Надо отметить, что тут очень распространены прямые длинные и хорошо просматриваемые на большое расстояние участки двухполосных магистралей со сплошной осевой линией. Ни в коем случае не теряйте головы и не пытайтесь в таких местах обгонять еле плетущийся впереди вас транспорт!

Знайте: патрули ГИБДД тут попадаются очень часто. Просто стоят в полях на возвышенностях и ждут, когда кто-нибудь из водителей соблазнится пустотой на встречной полосе и рванет вперед через сплошную. А дальше — протокол по «лишенческой» статье КоАП, либо «развод» на взятку…