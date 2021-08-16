Москва-Сочи: 5 капканов ГИБДД на водителей под занавес сезона

Начать рассказ о ловушках ГИБДД по дороге в Сочи стоит с упоминания участка трассы М-4 «Дон» в районе подмосковного Ступино. Тут дорожники затеяли в этом году масштабный ремонт проезжей части. Из-за него на скоростной трассе регулярно образуются мощнейшие дорожные заторы. Зная о них, навигационные приложения в смартфонах предлагают водителям объехать проблемный участок трассы по бесплатным дорогам.
ОБЪЕЗДЫ
И тысячи автомобилей, рвущихся из мегаполиса к морю и обратно, устремляются на второстепенные областные дороги. Разумеется, скорость движения на них немедленно падает — до 50—60 км/ч. Надо отметить, что тут очень распространены прямые длинные и хорошо просматриваемые на большое расстояние участки двухполосных магистралей со сплошной осевой линией. Ни в коем случае не теряйте головы и не пытайтесь в таких местах обгонять еле плетущийся впереди вас транспорт!
Знайте: патрули ГИБДД тут попадаются очень часто. Просто стоят в полях на возвышенностях и ждут, когда кто-нибудь из водителей соблазнится пустотой на встречной полосе и рванет вперед через сплошную. А дальше — протокол по «лишенческой» статье КоАП, либо «развод» на взятку…
АЮТИНСКИЙ ПОСТ
Далее следует упомянуть ставший печально известным Аютинский пост ГИБДД в районе города Шахты Ростовской области. Можно сказать, что он перенял дурную славу у Кущевского поста ГИБДД на трассе М-4. Теперь «Кущевка» встречает проезжающий транспорт безжизненными окнами здания и тотальным отсутствием признаков полицейской жизни вокруг него. Зато на Аютинском посту водителей активно «трясут» местные сотрудники ГИБДД.
«Развод» стандартный. Водителю объявляют, что он только что проехал со скоростью свыше 100 км/ч на участке, где из-за ремонта установлено ограничение на уровне 40 км/ч. Это нарушение КоАП «оценивает» либо в 2500 рублей штрафа, либо в лишение «прав» на 4—6 месяцев. Автомобилисту доказать свою невиновность служивому практически невозможно. Единственный вариант — ссылаться на имеющуюся у вас запись видеорегистратора. Ведь материала видеофиксации мнимого превышения скорости у вымогателя нет и быть не может.
БАТАЙСКОЕ КОЛЬЦО
Следующая «засада» называется Батайское (Сальское) кольцо при выезде из Ростова-на-Дону. Тут тоже ведутся ремонтные работы и неместные водители попадают на трассу, которая расходится на два направления движения, разделенных сначала сплошной полосой, а затем отбойником. Водители не успевают вовремя перестроиться и часто пересекают сплошную.
В этом месте местные гаишники маскируют камеру, фиксирующую это нарушение и передающую информацию патрулю ДПС, стоящему дальше по дороге. «Развод» — за выезд на встречную полосу. Хотя на самом деле в данном месте сплошная линия разделяет потоки попутного транспорта и ни о каком лишении «прав» речь идти не может.
МАГРИ
Также нельзя не упомянуть известный пост в Магри при въезде в Сочи. Тут местные полицейские с помощью переносных конусов, но на постоянной основе сузили проезжую часть до одной полосы и установили знак «СТОП». Из-за этого каждая машина вынуждена останавливаться пред ним на несколько секунд. А куча дорожных полицейских, непрерывно присутствующих здесь, получают возможность не торопясь выбрать себе жертву. Водители при этом чувствуют себя как тарелка с запеканкой на витрине школьной столовой.
Полицейские из потока выхватывают преимущественно машины со столичными госномерами и иногородние авто дорогих марок и моделей. С их водителями общаются преимущественно на темы «вчера не выпивали?», «откройте капот, сверим VIN». Оба направления беседы, как известно, легко могут окончиться «рыночными» взаимоотношениями.
ПРИСТАВЫ ПОВСЮДУ
Мы не могли пройти мимо еще одной «засады» на дорогах, ведущих к Черному морю. Она локализована на трассах в районах Горячего Ключа, Абинска, Новороссийска, Геленджика и Сочи. Называется она — судебные приставы. Мытари работают в связке с сотрудниками ГИБДД.
С помощью специальной камеры, связанной с базой должников, пристав выявляет интересующую их машину в потоке едущих к морю отпускников, сотрудник ДПС ее останавливает и начинается процесс отъема долга. Если денег у попавшегося в такую ловушку автомобилиста с собой нет, его машину отправляют на штрафстоянку.
БОНУС
А еще в Краснодарском крае полицейские облюбовали фиксацию нарушений посредством квадрокоптеров, снимающих нарушителей (преимущественно тех, кто выезжает на полосу встречного движения через сплошную линию разметки) на видео. Информация передается ближайшему патрулю, а там… Ну вы сами знаете!