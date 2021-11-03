Как ГИБДД наказывает водителей, не пользующихся «поворотниками»

Наши коллеги из Auto.Mail провели интересное исследование, опросив без малого 40 000 автомобилистов с целью выяснить, используют ли они «поворотники» во время движения на машине. Результаты, надо признать, оказались довольно любопытными.

Как уже было сказано, больше остальных игнорируют указатели поворота хозяева российских поделок LADA. Второе место с гордостью застолбили за собой обладатели японских Toyota, а замкнули тройку лидеров антирейтинга владельцы корейских Kia. Что ж, могут себе позволить. Независимые эксперты склоняются к любопытной версии: чем хуже машина, тем больше соответствует ей ее шофер. В общем, держитесь от таких подальше.

Четвертое место в хит-параде по невключенным «поворотникам» заняли водители не менее корейских Hyundai, а пятую — немецких Volkswagen.