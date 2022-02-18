Как с ходу вычислить камеру ГИБДД, штрафующую за разговор по телефону

Не так давно стало известно, что число полицейских камер автоматической фиксации нарушений ПДД в Москве, способных оформлять штрафы за разговор по телефону за рулем и за непристегнутый ремень, в последнее время растет умопомрачительными темпами. Еще несколько месяцев назад Дептранс столицы сообщал о запуске первых восьми комплексов такого типа, а уже в начале 2022 года выяснилось, что их, оказывается, уже 362!
Это означает, что под угрозой административных наказаний оказывается все больше незадачливых водителей. Между тем, российский КоАП предусматривает штраф в размере 1000 рублей за езду с непристегнутым ремнем безопасности и 1500 ₽ за использование телефона за рулем. При все более массовом распространении камер ГИБДД, способных штрафовать за разговор по телефону, станут массовыми и штрафы по этим статьям. Наверняка опыт такой денежной «жатвы» захотят применить у себя и власти других регионов. После этого с подобными аппаратными комплексами столкнутся автовладельцы по всей стране…
Так как же рядовому водителю вычислить камеру, способную штрафовать «за ремень» и «за телефон»?
Сделать это достаточно просто. Стандартная полицейская камера фото- и видеофиксации — практически любой модели — что-либо существеное «рассмотреть» в салоне автомобиля не может. Разве что зафиксировать сам факт нахождения водителя за рулем. Все из-за того, что в салоне авто слишком мала освещенность.
Решить эту проблему можно двумя путями. Первый заключается в увеличении чувствительности матрицы камеры. Но это, как правило, неприемлемо по соображениям себестоимости: слишком дорого. Поэтому идут по иному пути: раз «объект» (водитель, то есть) сидит в тени, его нужно… подсветить. Для этого рядом с обычной камерой устанавливают дополнительный мощный ИК-прожектор. Выглядит он как черная круглая штуковина, висящая рядом с камерой. Когда машина попадает в ее объектив, прожектор выдает вспышку, высвечивая салон авто.
Таким образом, завидев полицейскую камеру, рядом с которой установлено некое устройство, вспыхивающее красным светом при приближении машины, можно с уверенностью утверждать, что в этом месте происходит видеофиксация разговоров за рулем по телефону и непристегнутых ремней безопасности — с последующим оформлением штрафов.