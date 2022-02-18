Как с ходу вычислить камеру ГИБДД, штрафующую за разговор по телефону

Не так давно стало известно, что число полицейских камер автоматической фиксации нарушений ПДД в Москве, способных оформлять штрафы за разговор по телефону за рулем и за непристегнутый ремень, в последнее время растет умопомрачительными темпами. Еще несколько месяцев назад Дептранс столицы сообщал о запуске первых восьми комплексов такого типа, а уже в начале 2022 года выяснилось, что их, оказывается, уже 362!

Это означает, что под угрозой административных наказаний оказывается все больше незадачливых водителей. Между тем, российский КоАП предусматривает штраф в размере 1000 рублей за езду с непристегнутым ремнем безопасности и 1500 ₽ за использование телефона за рулем. При все более массовом распространении камер ГИБДД, способных штрафовать за разговор по телефону, станут массовыми и штрафы по этим статьям. Наверняка опыт такой денежной «жатвы» захотят применить у себя и власти других регионов. После этого с подобными аппаратными комплексами столкнутся автовладельцы по всей стране…

Так как же рядовому водителю вычислить камеру, способную штрафовать «за ремень» и «за телефон»?