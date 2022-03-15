Как могут наказать пассажира за пьянство водителя

Официальные данные ГИБДД свидетельствуют, что почти каждое седьмое дорожно-транспортное происшествие в России совершается нетрезвым водителем. На совести этих «пилотов» около 28% всех погибших на дорогах. Столь существенный вклад пьяных аварийщиков в статистику смертей говорит о том, что существующее законодательство не полностью справляется с задачей предупреждения «пьяных» нарушений ПДД, ведущих к смерти и травмам участников дорожного движения.

Напомним, что с 1 июля 2021 года в России было усилено наказание за управление машиной подшофе. Вступившие тогда в силу поправки говорят, что водитель, ранее уже лишенный прав за управление транспортом в пьяном виде, будет оштрафован на 200 000–300 000 рублей, либо отправится в тюрьму на срок до двух лет. А нетрезвый драйвер, который уже был ранее судим за опьянение за рулем, в случае рецидива заплатит уже либо 500 000 целковых, либо сядет на срок до трех лет. Однако даже столь суровые меры не останавливают отечественных выпивох от приключений за рулем.

В этой ситуации следует использовать успешный опыт других в борьбе с водительским пьянством, считает автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов.