Как могут наказать пассажира за пьянство водителя

Официальные данные ГИБДД свидетельствуют, что почти каждое седьмое дорожно-транспортное происшествие в России совершается нетрезвым водителем. На совести этих «пилотов» около 28% всех погибших на дорогах. Столь существенный вклад пьяных аварийщиков в статистику смертей говорит о том, что существующее законодательство не полностью справляется с задачей предупреждения «пьяных» нарушений ПДД, ведущих к смерти и травмам участников дорожного движения.
Напомним, что с 1 июля 2021 года в России было усилено наказание за управление машиной подшофе. Вступившие тогда в силу поправки говорят, что водитель, ранее уже лишенный прав за управление транспортом в пьяном виде, будет оштрафован на 200 000–300 000 рублей, либо отправится в тюрьму на срок до двух лет. А нетрезвый драйвер, который уже был ранее судим за опьянение за рулем, в случае рецидива заплатит уже либо 500 000 целковых, либо сядет на срок до трех лет. Однако даже столь суровые меры не останавливают отечественных выпивох от приключений за рулем.
В этой ситуации следует использовать успешный опыт других в борьбе с водительским пьянством, считает автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов.
В качестве яркого примера можно рассмотреть Японию с ее драконовскими штрафами за нетрезвое вождение. Мало кто знает, что там, помимо жестоких наказаний для нетрезвых водителей, также предусмотрено наказание и для тех, кто позволил пьяному сесть за руль! По законам Страны восходящего солнца, если ты пригласишь выпить приятеля, зная, что ему скоро надо будет вести машину, или, скажем, продашь клиенту алкогольный напиток (зная, что он сядет за руль), тебе полагается штраф в размере до 500 000 йен. Это примерно 400 000 рублей.
Кара предусмотрена даже для пассажира машины, который был в курсе, что ее водитель пьян. Ему грозят 500 000 йен штрафа и к тому же лишение свободы сроком до 3 лет! К слову: точно такое же наказание по японским законам полагается и водителю в случае, когда его «застукают» в легкой степени опьянения. А за передачу своего авто в распоряжение подвыпившего шофера придется не только выплатить штраф в размере 1 000 000 йен (628 000 рублей), но и отправиться в тюрьму на срок до 5 лет. Заметим, что точно такое же наказание полагается и драйверу, севшему за руль в сильно пьяном состоянии.
Благодаря столь серьезным карам в отношении нетрезвых автомобилистов в Японии доля погибших в авариях, произошедших по их вине, занимает в общей статистике всего 4,9% — в 5–6 раз ниже, чем этот же показатель для России.
Опираясь на этот положительный опыт, автор проекта «20 идей по развитию России» предлагает повысить в России величину штрафа за езду на машине в нетрезвом виде уже за первое такое нарушение. Сейчас у нас за это полагается взыскание 30 000 рублей и лишение водительского удостоверения на срок до двух лет. Предлагается же нарастить размер денежного взыскания сразу до 100 000 рублей, а период лишения пьянчужки в/у — до трех лет.
Точно такое же наказание следует применять к гражданину, который передал свой автомобиль пьяному. Часто оказывается, что за руль садятся нетрезвые люди, вообще не имеющие прав. За это предусмотренное существующим российским законодательством наказание в виде административного ареста на срок до 15 суток следует увеличить — до 30 суток. А также предусмотреть еще и штраф для нарушителя в размере 100 000 рублей.
Столь серьезные ужесточения ответственности должны стать мощной профилактической мерой, сокращающей число случаев нетрезвого вождения граждан, — под страхом длительного лишения в/у и серьезного удара по личному бюджету.
Кроме того, следуя японскому опыту, надо привлекать к ответственности и пассажира машины, которой управлял пьяный. Это справедливо, поскольку он таким своим действием/бездействием одобряет и потворствует правонарушению, совершаемому подвыпившим шофером. Тем самым пассажир осознанно рискует жизнью и здоровьем своим и окружающих. Это означает, что пассажир, фактически, становится соучастником преступления, совершаемого нетрезвым водителем.
Серьезные денежные штрафы для пассажиров автомобилей, находящихся под управлением пьяных водителей, станут серьезной мотивацией для находящихся в салоне людей предотвращать употребление шофером запрещенных веществ и жидкостей. А также подтолкнет их к убеждению пьяных драйверов отказаться от идеи сесть за руль. Вводя наказания для пассажиров за езду с нетрезвым водителем, следует предусмотреть норму, исключающую наказание для людей, пользующихся услугами такси и общественного транспорта. Ведь они могут и не знать, что их водитель нетрезв. Предлагаемый комплекс законодательных мер сократит число фактов опасной езды на авто в нетрезвом виде. Вследствие этого снизится количество погибших и раненых в пьяных авариях на дорогах России. Тем самым будут сохранены жизнь и здоровье десятков тысяч граждан нашей страны.