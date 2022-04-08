Камеры ГИБДД смогут автоматически штрафовать «грязные» автомобили

Статистика утверждает, что в российских мегаполисах 80–90% всех загрязнений в воздухе создаются в процессе работы двигателей внутреннего сгорания автомобилей. Специалисты ООН неоднократно публиковали исследования, свидетельствующие, что вещества, содержащиеся в выхлопных газах, провоцируют примерно треть всех смертей из-за инсульта, хронических респираторных заболеваний, а также легочной онкологии.

Работа канадских ученых, опубликованная около шести лет назад, продемонстрировала, что львиная доля загрязнения воздуха от автомобилей генерируется небольшой частью автопарка. В частности, порядка 25% машин в городе производят 100% угарного газа, 100% сажи и 77% других твердых частиц, обнаруживаемых в городском воздухе. Таким образом, именно борьбе с неисправными и старыми транспортными средствами, которые, по большей части, виноваты в загрязнении воздуха, следует уделить особое внимание. Так считает автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов.

Напомним, что в РФ езда на машине, двигатель которой выбрасывает в атмосферу повышенное количество токсичных соединений, грозит штрафом в размере 500 рублей по статье 12.16 КоАП. Тем не менее огромное количество транспортных средств, как легковых машин, так и автобусов с грузовиками, портят воздух населенных пунктов, беспрепятственно перемещаясь по их улицам.