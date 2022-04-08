Камеры ГИБДД смогут автоматически штрафовать «грязные» автомобили

Статистика утверждает, что в российских мегаполисах 80–90% всех загрязнений в воздухе создаются в процессе работы двигателей внутреннего сгорания автомобилей. Специалисты ООН неоднократно публиковали исследования, свидетельствующие, что вещества, содержащиеся в выхлопных газах, провоцируют примерно треть всех смертей из-за инсульта, хронических респираторных заболеваний, а также легочной онкологии.
Работа канадских ученых, опубликованная около шести лет назад, продемонстрировала, что львиная доля загрязнения воздуха от автомобилей генерируется небольшой частью автопарка. В частности, порядка 25% машин в городе производят 100% угарного газа, 100% сажи и 77% других твердых частиц, обнаруживаемых в городском воздухе. Таким образом, именно борьбе с неисправными и старыми транспортными средствами, которые, по большей части, виноваты в загрязнении воздуха, следует уделить особое внимание. Так считает автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов.
Напомним, что в РФ езда на машине, двигатель которой выбрасывает в атмосферу повышенное количество токсичных соединений, грозит штрафом в размере 500 рублей по статье 12.16 КоАП. Тем не менее огромное количество транспортных средств, как легковых машин, так и автобусов с грузовиками, портят воздух населенных пунктов, беспрепятственно перемещаясь по их улицам.
Такая ситуация стала возможной по той причине, что существующие на данный момент в России устройства анализа выхлопных газов в состоянии определить их концентрацию лишь на выходе из глушителя стоящей на месте автомашины. Газоанализирующей аппаратуры, способной контролировать проезжающий мимо по улице поток транспорта, у нас нет. Между тем в последнее время за рубежом появились и начали внедряться в повседневную жизнь автомобилистов продвинутые технологии. Они обеспечивают дистанционный контроль содержания вредных газов в выхлопе движущихся машин.
Одна из них базируется на принципах инфракрасной спектроскопии выхлопных газов. Ее основу составляет инновационный приемо-передающий лазерный комплекс, работающий с безопасным для человеческого зрения электромагнитным излучением тепловой части спектра. Специальная ИК-камера улавливает специальным образом «подсвеченное» изображение шлейфов выхлопных газов проезжающих мимо авто. Специальное программное обеспечение анализирует полученный сигнал и в реальном времени быстро определяет наличие и количество в выхлопе целого списка вредных веществ: CO, CO2, NO, NO2, (NOx), HC и PM.
Известно, что в случае контроля с помощью такого комплекса многополосной дороги точность измерений выхлопа отдельного ТС составляет около 84%. На однополосной улице достоверность результатов возрастает до 95%. Такой уровень точности измерений позволяет четко выявлять движущиеся источники повышенного загрязнения воздуха — неэкологичные авто.
Разработчики системы предусмотрели возможность ее работы в автономном и непрерывном режиме, не требующем калибровки в любую погоду (кроме дождливой) и в любое время дня и ночи. Параллельно с фиксацией тепловой «картинки» выхлопа конкретной машины программно-аппаратный комплекс с помощью встроенной видеокамеры документирует госномер «грязного» транспорта, его скорость, а также дату и время обнаружения. На основании таких данных формируется объективный отчет о факте езды на неэкологичном авто.
Такой документ становится основанием для принятия мер в отношении владельца «грязного» ТС. Описанная технология получила название EDAR — аббревиатура от Emission Detection and Reporting («Обнаружение и документирование выбросов»). Ее впервые запустили в рабочую эксплуатацию на дорогах США в 2014 году. Позднее ее же применили на транспортных магистралях многих стран, среди которых можно назвать Канаду, Германию, Бельгию, Францию, Италию, Великобританию. В процессе эксплуатации она продемонстрировала свою работоспособность и эффективность. Т
ак, благодаря EDAR в Бельгии вероятность выявления грузовых авто с неэкологичным выхлопом повысилась с 10 до 86%. Автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов предлагает создать и реализовать на территории РФ подобную технологию автоматического контроля транспортного потока для выявления машин с повышенным выхлопом вредных веществ.
Владельца такой машины следует штрафовать за допущенное нарушение в соответствии с действующим законодательством. При повторной фиксации превышения в выхлопе вредных веществ размер штрафа следует увеличить до 1000 рублей. Разумеется, нужно предусмотреть нештрафуемое превышение по выбросам — в рамках погрешности измерения. Полученные таким образом средства предлагается направлять на дальнейшее развитие сети рубежей автоматического экологического контроля транспорта.
В первую очередь такими камерами необходимо оснастить автотрассы на въездах в крупные населенные пункты, а также улицы центральных районов городов. Должны быть также разработаны правовые механизмы осуществления автоматического экологического контроля проезжающих автомобилей за счет частных средств. Это нужно для того, чтобы, например, жители того или иного района или организация имели возможность таким образом не допускать въезда «грязного» автотранспорта на свою территорию. Внедрение подобной системы в нашей стране позволит резко снизить объемы выбросов вредных веществ и парниковых газов.
В результате уменьшатся масштабы распространения болезней, спровоцированных загрязнением воздуха. Параллельно власти обзаведутся действенным инструментом воздействия на текущее состояние экологии. Правительству следует законодательно поддержать идею внедрения камер автоматического контроля вредных выбросов автотранспорта, поскольку это поможет резко повысить качество и продолжительность жизни миллионов россиян.