В России могут начать выпуск машин с правым рулем

Одним из ключевых способов развития российского автопрома можно назвать создание в отечественной промышленности условий, способствующих серьезному росту интереса к этой сфере со стороны международных компаний-производителей и финансовых инвесторов. В том числе и в плане выпуска автомобилей с правым расположением руля. Результатом привлечения их компетенций и ресурсов должно стать строительство новых предприятий по выпуску транспортных средств на территории России, считает автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов.
Для развития автопрома предлагается широко использовать методы фискального стимулирования. В качестве такого рычага можно установить на срок от 30 до 50 лет минимальные налоговые ставки для компаний определенного типа. Налоговые льготы следует установить для предприятий, занятых выпуском продукции, которую на данный момент в России не производят, но которая пользуется высоким спросом за рубежом. То есть для производителей, которые будут заняты преимущественно экспортом из России тех или иных товаров «автомобильного» назначения. Так, на территории нашей страны никто не выпускает и не планирует выпуск автомобилей с правым рулем.
То есть если организовать сборку праворульных авто на отечественных предприятиях, их продукция пойдет на экспорт в государства, где традиционно распространено левостороннее движение и эксплуатируются праворульные автомобили, такие как Индия, Пакистан, Таиланд, ЮАР, Австралия и прочие. Это огромный и перспективный для освоения базирующимися в России компаниями рынок, поскольку около 37% населения всего мира проживают в государствах с левосторонним движением. В случае, если в России будет создан благоприятный налоговый режим для производства праворульных машин на отечественной территории, у международного и отечественного бизнеса неизбежно появится серьезная заинтересованность в создании производства таких транспортных средств.
Налоговые льготы станут мощнейшим средством для продвижения произведенных в России праворульных автомобилей на мировые рынки. Благодаря этому экспортируемые из России машины с правым рулем имеют все шансы быстро выдавить с традиционных для них рынков многие автобренды, представленные в странах с левосторонним движением. Ведь стоимость российских «праворулек» окажется значительно ниже. Дело в том, что львиную долю праворульных моделей в мире производят на заводах либо в Японии, либо в Великобритании, либо в Индии или Австралии. В большинстве из этих стран себестоимость выпуска автомобиля выше, чем в России.
К этому располагает наличие у России собственного сырья, намного более дешевая квалифицированная рабочая сила, а также выигрышное географическое положение — в непосредственной близости как от британского, так и от азиатского рынков сбыта праворульных машин. В конечном итоге предлагаемые налоговые льготы для российского автопрома подтолкнут к созданию и развитию совершенно новых для нашей страны производств в автомобильном секторе экономики. При этом не будет спровоцирована излишняя конкуренция на российском авторынке и не пострадают объемы текущих налоговых поступления в бюджет РФ от уже действующих в этом секторе компаний.
Серьезным условием для создания «праворульных» автозаводов в России по программе льготного налогообложения должен стать территориальный фактор. Дмитрий Давыдов считает существенно важным предусмотреть запрет создания подобных производств в Москве, Санкт-Петербурге, а также в радиусе 500 км от каждой из столиц. Тем самым будет дан толчок развитию промышленных производств в регионах страны, что может стимулировать массовый отток работников вместе с их семьями из мегаполисов в регионы, где откроются новые предприятия. Перемещение существенного числа жителей из Москвы и Санкт-Петербурга облегчит решение проблем транспортной перегруженности и экологии в обоих мегаполисах.
Реализация политики льготного налогообложения производителей праворульных авто в России увеличит число промышленных объектов в стране, создаст множество новых рабочих места, даст импульс бизнесу, необходимому для обслуживания промпредприятий, и вызовет приток инвестиций в регионы.
Введение льготных налоговых условий сразу обратит внимание российских и иностранных производителей на Россию и сможет превратить страну в одну из самых конкурентоспособных промышленных держав мира за счет продвижения тех направлений, которые никогда не появятся в России при текущих условиях. Российским государственным органам имеет смысл использовать идею создания ряда производств праворульных авто на территории РФ с целью их экспорта с точки зрения развития промышленного потенциала регионов страны и увеличения налогооблагаемой базы.