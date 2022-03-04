В России могут начать выпуск машин с правым рулем

Одним из ключевых способов развития российского автопрома можно назвать создание в отечественной промышленности условий, способствующих серьезному росту интереса к этой сфере со стороны международных компаний-производителей и финансовых инвесторов. В том числе и в плане выпуска автомобилей с правым расположением руля. Результатом привлечения их компетенций и ресурсов должно стать строительство новых предприятий по выпуску транспортных средств на территории России, считает автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов.

Для развития автопрома предлагается широко использовать методы фискального стимулирования. В качестве такого рычага можно установить на срок от 30 до 50 лет минимальные налоговые ставки для компаний определенного типа. Налоговые льготы следует установить для предприятий, занятых выпуском продукции, которую на данный момент в России не производят, но которая пользуется высоким спросом за рубежом. То есть для производителей, которые будут заняты преимущественно экспортом из России тех или иных товаров «автомобильного» назначения. Так, на территории нашей страны никто не выпускает и не планирует выпуск автомобилей с правым рулем.