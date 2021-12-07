Назван способ заставить молодых лихачей соблюдать ПДД

Факт, что начинающий водитель на дороге — потенциальный источник неприятностей, в дополнительных пояснениях не нуждается. По данным ГИБДД, до 30% всех аварийных ситуаций в России возникают при непосредственном участии водителей с небольшим стажем вождения. Представители автоинспекции отмечают, что чаще всего новички устраивают аварии, совершая целый список характерных нарушений ПДД. Среди них — выезд «на встречку», несоблюдение дистанции, превышение скорости, несоблюдение очередности проезда на перекрестках, ошибки при перестроении, нарушение требований знаков и разметки и прочие.

Это не удивительно. Ведь в большинстве своем граждане, едва получив права, плохо ориентируются в потоке, не умеют толком в реальных условиях воспринимать и правильно интерпретировать указания дорожных знаков, не в состоянии адекватно оценить дорожную ситуацию вокруг себя. С другой стороны, многие из них, за несколько месяцев более-менее освоившись на дороге, ощущают себя опытными гонщиками и начинают лихачить, на деле толком не владея управлением машиной и не умея правильно «просчитывать» дорожную ситуацию. Результатом обоих стилей езды становятся ДТП с тяжелыми последствиями.