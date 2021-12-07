Назван способ заставить молодых лихачей соблюдать ПДД

Факт, что начинающий водитель на дороге — потенциальный источник неприятностей, в дополнительных пояснениях не нуждается. По данным ГИБДД, до 30% всех аварийных ситуаций в России возникают при непосредственном участии водителей с небольшим стажем вождения. Представители автоинспекции отмечают, что чаще всего новички устраивают аварии, совершая целый список характерных нарушений ПДД. Среди них — выезд «на встречку», несоблюдение дистанции, превышение скорости, несоблюдение очередности проезда на перекрестках, ошибки при перестроении, нарушение требований знаков и разметки и прочие.
Это не удивительно. Ведь в большинстве своем граждане, едва получив права, плохо ориентируются в потоке, не умеют толком в реальных условиях воспринимать и правильно интерпретировать указания дорожных знаков, не в состоянии адекватно оценить дорожную ситуацию вокруг себя. С другой стороны, многие из них, за несколько месяцев более-менее освоившись на дороге, ощущают себя опытными гонщиками и начинают лихачить, на деле толком не владея управлением машиной и не умея правильно «просчитывать» дорожную ситуацию. Результатом обоих стилей езды становятся ДТП с тяжелыми последствиями.
В России серьезных мер, которые нивелировали бы такое поведение на дороге водителей с малым стажем, попросту не предпринимается, считает Давыдов. ПДД им всего лишь запрещают буксировку другой машины, да езду без наклейки на кузове «Начинающий водитель». И еще нельзя возить пассажира, если речь идет о двухколесном ТС. За нарушение этих необременительных норм установлен символический по нынешним временам штраф в 500 рублей.
Между тем во многих странах мира на начинающих водителей налагаются серьезные ограничения. Так, в Италии, Беларуси и Австралии новички могут разгоняться лишь до скоростей на 20–40 км/час ниже, чем разрешено остальным водителям на тех же участках дорог. В Европе стандартным допустимым уровнем алкоголя в крови водителя считается 0,5 промилле. Но для новичков во Франции и Нидерландах, например, он снижен до 0,2 промилле. В Австрии — до 0,1 промилле, а в Италии Германии и Швейцарии он вообще должен быть нулевым. В США, Канаде, ОАЭ и той же Австралии полноценные «права» выдают лишь после нескольких лет обладания «ученическим» ВУ, подразумевающим (в зависимости от страны и даже штата — в случае Америки) запрет на перевозку пассажиров, прослушивание музыки за рулем или езду ночью.
Чтобы сократить в России аварийность по вине неопытных водителей, Дмитрий Давыдов отобрал из зарубежного опыта наиболее подходящие для нашей страны практики и опубликовал на сайте 20idei.ru свои идеи в этой области. Он предлагает расширить число ограничений и прописать дополнительные правила для новичков за рулем. В частности, за серьезные нарушения ПДД — например за проезд на запрещающий сигнал светофора — неопытного водителя следует не только штрафовать, но и направлять на спецкурс переподготовки, временно отбирая у него при этом права.
Кроме того, новичкам следует запретить разгоняться на магистралях свыше 90 км/ч, а на остальных загородных дорогах — быстрее 70 км/ч. Эта мера, по мнению Давыдова, будет эффективна, поскольку штрафы за превышение установленных скоростных лимитов для молодых автомобилистов окажутся в этом случае заметно выше, чем для более опытных коллег. Также предлагается снизить для неопытных водителей уровень допустимого содержания алкоголя в крови вдвое, по сравнению с установленным сейчас для всех граждан, сидящих за рулем — с 0,3 г/литр до 0,15 г/литр. При этом для них вырастет риск попасться на пьяном вождении, что поможет избежать соблазна употребить сколь угодно малую дозу алкоголя перед поездкой.
Предлагаемые меры воздействия на неопытных драйверов обладают серьезным воспитательным моментом. Зная о существовании жестких ограничений, новичок за рулем будет ощущать свою повышенную ответственность. В то же время более опытные водители, представляя, в каких условиях их молодой коллега по «баранке» движется вместе с ними в потоке, станут более снисходительны к нему.
Исходя из этих соображений, Давыдов полагает, что количество ДТП в России с участием водителей, имеющих стаж менее двух лет, заметно снизится. В связи с этим он рассчитывает на всестороннюю поддержку своих инициатив со стороны законодательной и исполнительной власти России.