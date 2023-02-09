За забытые дома водительские документы можно получить сразу два штрафа

Водитель чаще всего держит все документы на автомобиль в одном месте: женщина — в косметичке или сумочке, а мужчина — в портмоне или борсетке. Поэтому если автомобилист забывает их взять в поездку на машине, то сразу все — и водительское удостоверение, и свидетельство о регистрации машины, и полис ОСАГО. Остановив авто такого забывчивого гражданина, многие сотрудники ДПС выписывают ему сразу три штрафных постановления на 500 рублей по статье 12.3 КоАП — за каждый забытый документ. Но на самом деле это незаконно.

– В КоАП предусмотрено наказание в виде предупреждения или штрафа в размере 500 ₽ за управление т/с без водительского удостоверения. Отдельно закон предусматривает предупреждение или тот же самый штраф за управление одновременно без двух других документов — СТС и бумажного полиса ОСАГО, — объяснил ведущий программы «Право руля» на «Авторадио» Виктор Травин.

Следовательно водитель, оставивший дома сразу все документы, рискует получить не три, а только два штрафных постановления.