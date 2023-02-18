Больше камер и штрафов: комплексы ГИБДД научились выявлять еще одно нарушение

Намедни всплыла крайне занимательная новость — отныне «лесных воров», незаконных вырубщиков деревьев, будут разыскивать и штрафовать посредством комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. Если у грузовика нет электронного сопроводительного документа — это вам не бумажка с печатью, подделать ее крайне сложно — то система автоматически выпишет ему постановление, а также передаст информацию на все посты ГИБДД, чтобы те отловили машину. Ну а коли по неведомой причине гаишник автомобиль «проморгает», то разбираться будут уже выше — в службе внутренней безопасности.

Более того: эту историю уже «обкатали» на практике. В августе прошлого года Агентство лесного хозяйства РФ совместно с компаниями «ТБДД» и «РТ-Геотех» реализовали пилотный проект «по выявлению фактов транспортировки древесины без разрешительных документов» на территории Пермского края. И благодаря этому эксперименту выяснилось, что более 30% перевозок осуществляется «нелегально» — то есть без необходимых допусков в электронной базе данных.

— На практике было подтверждено, что технология, предложенная нашей компаний, позволяет фиксировать факт нарушения и готовить необходимые материалы для дальнейшего составления протоколов об административном правонарушении. Уверены, что разработанное нами решение готово к масштабированию на всю страну. Однако для этого необходимо доработать существующее законодательство, — отметил Дмитрий Сычиков, генеральный директор компании «ТБДД».