Больше камер и штрафов: комплексы ГИБДД научились выявлять еще одно нарушение

Намедни всплыла крайне занимательная новость — отныне «лесных воров», незаконных вырубщиков деревьев, будут разыскивать и штрафовать посредством комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. Если у грузовика нет электронного сопроводительного документа — это вам не бумажка с печатью, подделать ее крайне сложно — то система автоматически выпишет ему постановление, а также передаст информацию на все посты ГИБДД, чтобы те отловили машину. Ну а коли по неведомой причине гаишник автомобиль «проморгает», то разбираться будут уже выше — в службе внутренней безопасности.
Более того: эту историю уже «обкатали» на практике. В августе прошлого года Агентство лесного хозяйства РФ совместно с компаниями «ТБДД» и «РТ-Геотех» реализовали пилотный проект «по выявлению фактов транспортировки древесины без разрешительных документов» на территории Пермского края. И благодаря этому эксперименту выяснилось, что более 30% перевозок осуществляется «нелегально» — то есть без необходимых допусков в электронной базе данных.
— На практике было подтверждено, что технология, предложенная нашей компаний, позволяет фиксировать факт нарушения и готовить необходимые материалы для дальнейшего составления протоколов об административном правонарушении. Уверены, что разработанное нами решение готово к масштабированию на всю страну. Однако для этого необходимо доработать существующее законодательство, — отметил Дмитрий Сычиков, генеральный директор компании «ТБДД».
Получается, можем, если захотим? А ведь август прошлого года — чуть ли не самое тяжелое время для страны за последние тридцать лет: старые запасы всего и вся импортного подошли к концу, а новые завозились в единичном количестве. Шквал международных санкций бомбанул по многим отраслям российской промышленности, но нашлись направления, которые не только выстояли, но и продолжили активное развитие. Видимо, кому-то это было нужно, и соломки подстелили заранее.
Например, технологии фотовидеофиксации нарушений — локализованная отрасль. Тот же «Азимут» занимается производством комплексов уже без малого четверть века и является полностью российской компанией. Да, некоторые запчасти закупаются, но склады были полны, что дало время на перенастройку производства на новых поставщиков из Поднебесной. Нужно ли переносить этот опыт на другие отрасли? Желательно. И скорее.
Камеры можно любить или не любить, но нам с ними жить. Никто их снимать не станет — это навсегда. Они отныне такая же часть дороги, как асфальт и разметка, обочина со знаками. И единственный способ не получать штрафы — не нарушать. Система видеоконтроля не только продолжит работать, но и будет развиваться, учась распознавать новые нарушения, бесконечно автоматизируя процесс. И это даже хорошо: чем больше операций выполняет робот или искусственный интеллект, тем меньше будет ошибок из-за «человеческого фактора» ил возможностей для махинаций. Камере ведь взятку не дашь.