Народный инспектор: любой россиянин сможет штрафовать водителей за опасное вождение

фото дептранс
Скандальное местечковое приложение «Помощник Москвы» имеет все шансы стать проблемой федерального уровня для всех автомобилистов России. Почему, рассказывает портал «АвтоВзгляд».
Максим Строкер

Столичный Дептранс путем тендера выбрал разработчика для мобильного приложения «Народный инспектор». Любой желающий сможет установить его на свой телефон и «щелкать» нарушителей ПДД по всей России. Известно, что «Народный инспектор» будет сделан на базе другого приложения — «Помощник Москвы» (ПАК ПМ).

Напомним, что автоматические штрафы, оформляемые с его помощью, еще в 2019 году были признаны Верховным Судом незаконными. Поскольку мобильник гражданина не может считаться сертифицированным «средством автоматической фиксации». Во-первых потому, что ни один смартфон не проходит положенных поверок — в отличие от камер ГИБДД. Во-вторых, ВС считает, что средство автоматической фиксации должно работать без какого-либо участия человека. А со смартфоном такое невозможно: его камеру в ту или иную сторону направляет владелец аппарата — исключительно по своей прихоти.

Сообщается также, что московские заказчики «Народного инспектора» хотят, чтобы это приложение фиксировало не только нарушения правил парковки и стоянки, как это делает «Помощник Москвы». Дептранс желает наделить «Инспектора» способностью фиксировать еще и пересечение сплошной линии разметки, заезд за стоп-линию на перекрестке, а также «опасное вождение» — когда соответствующая статья появится в КоАП.

Однако если нарушение ПДД было зафиксировано с помощью ПАК ПМ или его аналогом, постановление можно успешно обжаловать, ссылаясь на позицию пленума Верховного суда России от 25.06.2019 № 20, напоминает ресурс «Автоньюс».

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27 января 2023
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