Народный инспектор: любой россиянин сможет штрафовать водителей за опасное вождение

Столичный Дептранс путем тендера выбрал разработчика для мобильного приложения «Народный инспектор». Любой желающий сможет установить его на свой телефон и «щелкать» нарушителей ПДД по всей России. Известно, что «Народный инспектор» будет сделан на базе другого приложения — «Помощник Москвы» (ПАК ПМ).

Напомним, что автоматические штрафы, оформляемые с его помощью, еще в 2019 году были признаны Верховным Судом незаконными. Поскольку мобильник гражданина не может считаться сертифицированным «средством автоматической фиксации». Во-первых потому, что ни один смартфон не проходит положенных поверок — в отличие от камер ГИБДД. Во-вторых, ВС считает, что средство автоматической фиксации должно работать без какого-либо участия человека. А со смартфоном такое невозможно: его камеру в ту или иную сторону направляет владелец аппарата — исключительно по своей прихоти.

Сообщается также, что московские заказчики «Народного инспектора» хотят, чтобы это приложение фиксировало не только нарушения правил парковки и стоянки, как это делает «Помощник Москвы». Дептранс желает наделить «Инспектора» способностью фиксировать еще и пересечение сплошной линии разметки, заезд за стоп-линию на перекрестке, а также «опасное вождение» — когда соответствующая статья появится в КоАП.

Однако если нарушение ПДД было зафиксировано с помощью ПАК ПМ или его аналогом, постановление можно успешно обжаловать, ссылаясь на позицию пленума Верховного суда России от 25.06.2019 № 20, напоминает ресурс «Автоньюс».