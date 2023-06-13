Покрыл матом сотрудника ГИБДД: сколько дадут по УК?

ВС разъяснил, как надо применять ст. 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти». По мнению Пленума высшей судебной инстанции, «высказывание или иное выражение оскорбления в присутствии потерпевшего или других людей, в том числе в общественных местах, в ходе проведения массовых мероприятий» уже образует состав уголовного преступления по 319-ой статье.

Фемида уточнила, что пошатнуть обидой хрупкую душевную организацию сотрудника ДПС (да и вообще любого госчиновника) может не только недоброе слово, но даже неосторожный жест. А уж сознательная демонстрация какой-нибудь оскорбительно-унизительной комбинации из пальцев руки доставляет служивому воистину невыносимые страдания, достойные уголовного возмездия.

Разумеется, у себя на кухне или в ванной гражданин может сколько угодно безнаказанно и в любой форме обзываться на полицейских. Но как только он оказывается в общественном месте (например, в подъезде родной многоэтажки) — все: можно «загреметь» по уголовке. Фраза про тот или иной оттенок «нехорошести» гаишника, опубликованная в какой-нибудь соцсети или намалеванная на стене, превращается из банального хулиганства в серьезное уголовное преступление! За него (в рамках ст. 319) можно получить до 40 000 рублей штрафа или до 360 часов исправительных работ. Пленум ВС отдельно указал, что оскорблением также будет считаться и срывание с сотрудника ГИБДД погон или фуражки.