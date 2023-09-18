Как лишиться «прав» за незначительный дорожный инцидент на АЗС

Эта история случилась буквально на днях. День у жителя Москвы Олега П. выдался тяжелым: умер родной человек и гражданин ехал в морг. Конечно, кто-то скажет, что в состоянии горя лучше бы не садиться за руль, а воспользоваться такси, но каждый, кто терял близких знает, сколько хлопот и поездок во всевозможные инстанции сразу наваливается на родственников умершего человека. На такси не особо наездишься, особенно при нынешних ценах на поездки. А учитывая грядущие траты на похороны — особенно.

Короче говоря, мужчина на собственном авто поехал по всем неотложным делам и, конечно, зарулил на заправку, где с ним и произошел крайне неприятный инцидент. Расплатившись за топливо, он вышел на улицу, сел в автомобиль и нажал на газ, не проверив, вынул ли заправщик пистолет из бензобака транспортного средства. Оказалось, что нет.

Отъехав на некоторое расстояние от АЗС, Олег обнаружил, что из топливного лючка торчит заправочный пистолет. Вернулся на колонку, пистолет вернул. При этом выяснил, что шланг не повредился — он просто соскочил с креплений, да и вообще никто не пострадал. И убедившись, что ущерба заправке не нанес, наш герой поехал в морг. А вот менеджеры АЗС внезапно передумали и вызвали на место сотрудников ГИБДД, которые составили протокол о том, что мужчина покинул место ДТП. Так в довершение ко всем скорбным обстоятельствам Олег П. оказался в сложной ситуации с реальной перспективой лишения в/у минимум на год.