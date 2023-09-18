Как лишиться «прав» за незначительный дорожный инцидент на АЗС

Эта история случилась буквально на днях. День у жителя Москвы Олега П. выдался тяжелым: умер родной человек и гражданин ехал в морг. Конечно, кто-то скажет, что в состоянии горя лучше бы не садиться за руль, а воспользоваться такси, но каждый, кто терял близких знает, сколько хлопот и поездок во всевозможные инстанции сразу наваливается на родственников умершего человека. На такси не особо наездишься, особенно при нынешних ценах на поездки. А учитывая грядущие траты на похороны — особенно.
Короче говоря, мужчина на собственном авто поехал по всем неотложным делам и, конечно, зарулил на заправку, где с ним и произошел крайне неприятный инцидент. Расплатившись за топливо, он вышел на улицу, сел в автомобиль и нажал на газ, не проверив, вынул ли заправщик пистолет из бензобака транспортного средства. Оказалось, что нет.
Отъехав на некоторое расстояние от АЗС, Олег обнаружил, что из топливного лючка торчит заправочный пистолет. Вернулся на колонку, пистолет вернул. При этом выяснил, что шланг не повредился — он просто соскочил с креплений, да и вообще никто не пострадал. И убедившись, что ущерба заправке не нанес, наш герой поехал в морг. А вот менеджеры АЗС внезапно передумали и вызвали на место сотрудников ГИБДД, которые составили протокол о том, что мужчина покинул место ДТП. Так в довершение ко всем скорбным обстоятельствам Олег П. оказался в сложной ситуации с реальной перспективой лишения в/у минимум на год.
Напомним, что не далее, чем в мае этого года Второй кассационный суд общей юрисдикции постановил, что отъезд на автомобиле от заправки с пистолетом, забытым в бензобаке, является дорожно-транспортным происшествием. Соответственно, водитель, уехавший с этим приспособлением АЗС вдаль, может быть лишен «прав». Как покинувший место ДТП.
– Факт причинения ущерба транспортной инфраструктуре признается ДТП и даже расписка об отсутствии имущественных претензий не будет являться страховкой от лишения водительского удостоверения, — поясняет юрист Михаил Никитин. — Самое простое, что нужно сделать, чтобы обезопасить себя в таких случаях — заполнить извещение о ДТП (европротокол), потому что никогда до конца не можешь быть уверен в добросовестности и порядочности другого участника аварии…
В ситуации Олега П. все закончилось благополучно после визита в ГИБДД старшего менеджера топливной компании. Имущественные претензии от АЗС были сняты, а руководство заправки подтвердило, что ущерб оборудованию топливной колонки нанесен не был, так что шансы остаться с «правами» у мужчины значительно повысились. Однако адвокат Сергей Радько считает, что расслабляться в таких ситуациях никогда не стоит.
– Если автомобиль причинил ущерб дорожно-транспортной инфраструктуре или иному имуществу, например, АЗС, это считается ДТП, ведь такой ущерб относится к «иному материальному вреду». Классический пример — выезд с территории АЗС с заправочным «пистолетом» в горловине топливного бака, в результате чего повреждается оборудование топливо-раздаточной колонки. Такая ситуация, конечно, требует оформления в соответствии с правилами. При этом мнение потерпевшей стороны при назначении наказания за оставление места аварии имеет небольшое значение. Для наличия состава этого правонарушения необходим лишь факт причинения ущерба. А определение его размера, наличие или отсутствие претензий со стороны потерпевшего, возмещение вреда — предмет для другого разбирательства…
Также Сергей Радько отмечает, что урегулирование причиненного ущерба со стороны виновника может несколько смягчить позицию суда при выборе вида и строгости наказания, однако назначить его «ниже низшего» (менее года лишения права управления) суд не может.
Любопытно, что значительный ущерб причинен чьему-то имуществу или нет, имеет значение в КоАП только для случаев, когда это произошло умышленно, обращает внимание юрист Илья Афанасьев. При нанесении неумышленного ущерба к ответственности могут привлечь даже за рубль нанесенных убытков. Поэтому если у владельца имущества нет претензии к водителю, то не надо вызывать ГИБДД. Ведь если сотрудники приехали на место аварии, то они обязаны оформить материал. А значит он должен быть процессуально доведен до логического завершения, то есть до вынесения постановления или до передачи дела в суд.
– В суде или в ГАИ можно объяснять все что угодно, плакать, отзывать претензии, но это ни на что не повлияет, потому что если механизм системы запущен, то он будет отработан до конца и человека лишат прав, — подчеркивает юрист.
Интересно, что 34% опрошенных одним из транспортных телеграм-каналов автовладельцев даже не в курсе, что за выезд с АЗС с забытым в топливном баке пистолетом их могут лишить водительских «корочек». При этом лишь 8% признают наказание за этот проступок справедливым, 9% считают его таковым только для случаев, если нанесен реальный ущерб имуществу топливно-раздаточной станции, а 49% категорически против наказания в виде лишения «прав» и убеждены, что оно является слишком строгим.
Основными пострадавшими от 100-рублевых ДТП, когда причиной вызова ГИБДД стала маленькая царапинка или скольчик, являются профессиональные водители, тяжелым трудом зарабатывающие деньги для себя и своих семей. Лишение «прав» для них является фактически лишением работы, что повергает не только самого водителя, но и его детей, жену, пожилых родителей в пучину и мрак бедности и безысходности. Даже полное возмещение ущерба и отсутствие к водителю претензий от потерпевшего не означает для суда абсолютно ничего. Судья просто не может не лишить «прав» негодяя, нанесшего колоссальный ущерб в 100 ₽!
Хочется задать вопрос, какой смысл в таких жестоких наказаниях за копеечную царапинку и до каких пор у нас будут за подобные инциденты жестко карать самих водителей, их детей и родственников, будто они совершили что-то ужасное, вроде выезда в состоянии алкогольного опьянения на «встречку» на Кутузовском?