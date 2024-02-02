Госдума снова отклонила законопроект о штрафах за «опасное вождение»

Фракция ЛДПР в июле прошлого года внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект, который добавлял в КоАП новую статью — «Умышленное опасное вождение». За это предлагалось штрафовать на 5000 рублей, а за повторное нарушение — на 10 000 рублей или отбирать «права» на год. Но депутаты эту инициативу не поддержали. Снова.

Как сообщает «Коммерсантъ», глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов в очередной раз попытался «узаконить» и понятие опасного вождения, и наказание за него.

— Водители-агрессоры никуда не делись, они провоцируют ДТП, вынуждают своими маневрами других автомобилистов выезжать на встречку, создают невыносимые условия движения. На Западе за такое применяют административный арест, — подчеркнул депутат.

Нилов согласился, что критерии опасного вождения получились слишком размытыми, поэтому предложил наказывать водителей только при наличии видеодоказательств и по решению суда — по его мнению, доверять такую работу автоматическим камерам явно не следует.

Однако думский комитет по госстроительству идею все-таки не поддержал, настояв на том, что термин «опасное вождение» содержит «элемент правовой неопределенности» и требует уточнения. И лишь после этого можно будет рассматривать вопрос о введении санкций.