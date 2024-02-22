Почему московские водители стали ездить с максимально поднятым сиденьем

Перечисление полного списка специфических привычек и «заморочек», свойственных автомобилистам, может занять достаточно много времени. И он постоянно растет. Одна из самых свежих «фишек» подобного рода появилась у моторизованных граждан московского региона. С ее помощью они борются и с отвратительно чищенными дорогами, и с камерами фото- и видеофиксация нарушений.

Если вы часто колесите по Первопрестольной и ее пригородам, то рекомендуем приглядеться к водителям соседних по потоку машин. Многие из них либо кажутся очень высокими людьми, либо «сидушки» их кресел подняты максимально высоко – одно из двух. Не то, чтобы это явление охватило столичных и областных драйверов повально, но многих – однозначно. Возможно, что тому виной особенности нынешней зимы. Природа завалила европейскую часть страны снегом. Во дворах и на обочинах выросли гигантские сугробы, успевшие к нынешнему моменту слежаться и превратиться в ледяной монолит.

В итоге свободного места во дворах многоэтажек стало заметно меньше, проезды сузились. Все это здорово затрудняет маневрирование. Особенно для не особо уверенных в своих навыках водителей. И чтобы хоть как-то облегчить себе жизнь и лучше контролировать габариты авто в узкостях многие из них стараются сидеть за рулем повыше.

Фото: АвтоВзгляд

Не будешь же каждый раз перенастраивать кресло и зеркала заднего вида после выезда со двора или перед въездом в него. Вот и катаются по принципу: «высоко сижу, далеко гляжу». Это, кстати, полезно и для езды в нормальном режиме: хоть чуть-чуть, а видимость вперед улучшается. Что полезно с точки зрения общей безопасности на дороге.

Второй причиной «подросшей» посадки за рулем можно, как ни странно, назвать полицейские камеры. В Москве и Подмосковье их особенно много. Практически треть всех «автоматических» штрафов ГИБДД в России оформляется именно в столичном регионе. Число рубежей контроля только в одно мегаполисе приближается к 4000 единиц. А в последнее время местный Дептранс научил их штрафовать водителей еще и за непристегнутый ремень безопасности, и за разговор по телефону за рулем.

При этом у всех на слуху случаи, когда камеры ГИБДД оформляли протокол за непристегнутого пассажира автовладельцу, в машине которого на переднем кресле «сидела» мягкая игрушка или сумка. Получить на пустом месте подобный нелепый штраф мало кому хочется. Поэтому автомобилисты на всякий случай стараются лишний раз не попадать в объективы столичных комплексов видеофиксации.

В том числе и максимально подняв свое кресло. При этом верхняя часть тела водителя отчасти скрывается от камеры за кромкой крыши. А если при этом еще и противосолнечный козырек опустить – никакие несправедливые штрафы «за ремень» или «за телефон» не страшны.