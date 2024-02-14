Власти нашли еще один повод отправлять автомобили на штрафстоянку

«Несмотря на проводимые контрольно-надзорные мероприятия, по оперативным данным ГУОБДД МВД РФ, в 2023 году показатели аварийности с участием детей сильно выросли. Так, произошло 17 184 ДТП с участием детей, что выше показателей 2022 года на 8,4%. Погибло 607 детей, что выше показателей 2022 года на 11%, ранено 18 771 детей, что выше показателей 2022 года на 8,2%. 90% детей погибли из-за нарушения ПДД водителями транспортных средств, 66% погибших детей были пассажирами транспортных средств. В 35% случаев гибели детей до 7 лет не применялись детские удерживающие устройства», — отмечено в пояснительной записке к законопроекту.

Кроме того, там говорится о том, что в последние годы детские удерживающие устройства и соответствующие системы стали доступнее — в ряде регионов их даже сдают в аренду, причем бесплатно. А иных субъектах их можно приобрести на средства материнского капитала. В общем, автор намекает на то, что отсутствие финансовых возможностей сегодня никак не является оправданием столь легкомысленного отношения к вопросу безопасности маленьких пассажиров.

Депутат от «Справедливой России» считает, что перевозка непристегнутых детей — это «длящееся» административное правонарушение, потому что оштрафованный водитель продолжает движение и снова нарушает Правила. О том, как быть автомобилистам с детьми, которые лишаются машины, а вместе с тем и возможности ехать дальше, автор законопроекта не сообщает.

Напомним, в настоящее время штраф за нарушение правил перевозки детей в России составляет 3000 рублей.