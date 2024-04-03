ГИБДД лишает «прав» за пьяную езду на машине со сломанным мотором

Верховный Суд ранее уже оправдывал автовладельцев, которых лишали ВУ за то, что они всего лишь находились возле своего авто в пьяном виде. Самое свежее дело подобного свойства, оказавшееся в ВС, характеризуется еще более тонкими нюансами.

На рассмотрение ВС, пройдя по всем положенным инстанциям, поступила жалоба жителя Ибресинского района Чувашской Республики Александра Н. Он оспаривал лишение его водительского удостоверения.

На первый взгляд все в этом деле прозрачно. Экипаж ДПС, дежуривший 4 июля 2022 года в деревне Асаново Ибресинского района Чувашской Республики, заподозрил, что гражданин Н. управляет своим ВАЗ-2110 в нетрезвом состоянии.

Его отвезли в районную больницу на медосвидетельствование, где он отказался подвергнуть себя этой процедуре. За что 27 сентября 2022 года был лишен мировым судом на полтора года «прав» и приговорен к штрафу в размере 30 000 рублей по ч.1 ст. 12.26 КоАП — за отказ от освидетельствования.

Все вроде бы банально и понятно. Но это только на первый взгляд. В материалах дела зафиксировано, что у машины в момент оформления владельца сотрудниками ГИБДД был сломан мотор и она не могла самостоятельно двигаться. Поэтому ее толкала пара мужичков — видимо, знакомых автовладельца. В таком порядке, с двумя «человеческими силами», упирающимися в багажник и его хозяином за рулем, ВАЗ-2110 проследовал по улице мимо экипажа ГИБДД, не вызвав у полицейских никаких вопросов.

Фото: globallookpress.com

Но вскоре «движители» запросили отдыха и транспортное средство остановилось недалеко от патрульных. Это решение привело к провалу операции. Поведение вылезшего из-за руля драйвера привлекло внимание полицейских и они решили пообщаться с ним поближе.

Что было дальше мы уже знаем: поездка в «Комсомольскую центральную районную больницу», отказ от медосвидетельствования и лишение нашего героя ВУ. Но последний счел, что его наказали несправедливо, поскольку его «приняли» в момент, когда он не управлял свой машиной. Которая, к тому же, была не в состоянии двигаться своим ходом.

Верховный Суд изучил дело и установил, что полицейские видели, как гражданин сидел за рулем движущегося ТС. Между тем абзац 8 пункта 2 постановления Пленума ВС от 25 июня 2019 года № 20 разъясняет, что «управление транспортным средством представляет собой целенаправленное воздействие на него лица, в результате которого транспортное средство перемещается в пространстве вне зависимости от запуска двигателя».

Таким образом, лишение гр-на Н. «прав» за отказ от медосвидетельствования признано правомерным. Мораль «сей басни» такова: не садитесь за руль даже сломанной машины, если вы подшофе. И старайтесь не останавливаться без особой нужды поблизости от дежурящего экипажа ДПС.