Верховный Суд встал на сторону автовладельца, оштрафованного за парковку на газоне

Манера наказывать водителей с помощью «квазиавтоматической» фиксации нарушений, как выясняется, присуща не только столичному Дептрансу, но и региональным властям. Их не смущает, что использование для этой цели программ-приложений для смартфонов и «планшетников» прямо противоречит закону.

На рассмотрение Верховного Суда поступила жалоба жительницы Красноярска Валерии Покровской. Она сочла незаконным два решения административной комиссии Кировского района города. Ее штрафовали летом 2022 года за парковку личного VW Polo на газоне. Дама оставляла машину на пустыре возле домов 71-73 по улице Щорса, «что привело к образованию вмятин, оставлению полос, трамбовке почвы с последующей утратой способности к прорастанию травяного покров».

За что, согласно п. 1.1 ст. 5.1 «Закона Красноярского края об административных правонарушениях», полагается 2000 рублей штрафа. За парковку на газоне 4 и 6 июля 2022-го гражданка получила два таких взыскания. И все бы ничего, но зафиксировал нарушения пеший инспектор с помощью «технического средства, имеющего функции фото- и киносъемки, видеозаписи Дозор-МП». Эта штуковина – «планшетник» Panasonic Toughpad FZ-M1 с установленным на нем специальным ПО. То есть в ходе так называемой «автоматической» фиксации нарушения человек наводит объектив девайса на машину и нажимает кнопку.

Получив на руки постановления, мадам Покровская решила их обжаловать. Поскольку совершенно обосновано сочла, что штраф в «автоматическом» режиме с помощью носимого человеком устройство противоречит Постановлению Пленума ВС от 25.06.2019 № 20. Поразительно, но абсолютно все суды, куда она обращалась со своей жалобой (Кировский райсуд Красноярска, Красноярский краевой, Восьмой кассационный суд общей юрисдикции) отказали гражданке в удовлетворении ее требований.

Фото: МК

То есть фактически проигнорировали позицию Пленума ВС. Она заключается в том, что под «автоматическим режимом (фиксации нарушений) следует понимать работу соответствующего технического средства без какого-либо непосредственного воздействия на него человека. Когда такое средство размещено в установленном порядке в стационарном положении либо на движущемся по утвержденному маршруту транспортном средстве, осуществляет фиксацию в зоне своего обзора всех административных правонарушений, независимо от усмотрения того или иного лица».

«Планшетик» в руках служащего, разумеется, этим требованиям не отвечает. Соответственно, фото-видео материалы, добытые с его помощью, основой для оформление штрафа быть не могут. Эту позицию – видимо, для «особо тугих» коллег – в своем решении по делу Покровской процитировал и Верховный Суд.

Заметим, что Дептранс Москвы уже несколько лет подряд для «как бы автоматической» фиксации водительских нарушений массово использует планшетники и приложения для смартфонов под названием «ПАК ПМ», аналогом которого, видимо, является красноярский «Дозор МП». Так вот, московские суды даже первой инстанции практически всегда отменяют штрафы автомобилистам, оформленные по материалам «ПАК ПМ». Поскольку хорошо знакомы с позицией Пленума ВС по данному вопросу. До Красноярска, похоже, эти знания аж с 2019-го года все никак не доберутся.

В итоге Верховный Суд постановил все решения судов по жалобам Валерии Покровской отменить и отправить оба дела на новое рассмотрение – с учетом Постановлению Пленума ВС от 25.06.2019 № 20.