Верховный Суд лишил пассажира «прав» из-за пьяного водителя

Перед светлыми очами судей ВС оказалось дело жительницы Сахалина Галины Скакун. Более года назад — вечером 13 февраля 2023 года — в селе Малиновка Сахалинской области сотрудники ГИБДД остановили Mitsubishi Minicab, за рулем которого находился ее муж. Полицейские заподозрили, что он пьян и провели медосвидетельствование.
Гипотеза правоохранителей подтвердилась со всеми вытекающими для мужчины последствиями в виде штрафа и лишения «прав». А чуть позже, 21 марта 2023 года, мировой судья участка №13 Поронайского района Сахалинской области приговорил и Галину Скакун тоже к 30 000 рублей штрафа и изъятию ВУ на полтора года — в соответствии с ч. 2 ст. 12.8 КоАП за «передачу управления ТС лицу, находящемуся в состоянии опьянения».
Девушке такой поворот событий пришелся совсем не по вкусу и она принялась обжаловать решение. Все нижестоящие инстанции оставили приговор без изменений и материалы попали в Верховный Суд. В своей жалобе Скакун упирала на то, что ее муж является таким же как и она собственником машины, вписанным в полис ОСАГО. Следовательно, ему не требуется разрешение супруги на использование ТС.
Суд решил, что автомобиль действительно является совместно нажитым имуществом. Однако статья 35 «Семейного кодекса» РФ утверждает, что владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов осуществляются по обоюдному согласию супругов.
Следовательно, раз жена была не против того, чтобы муж сидел за рулем автомобиля, значит она добровольно передала ему право управления.
Кроме того, в своей жалобе дама утверждала, что не имела представления о том, что супруг был пьян, поскольку не в состоянии унюхать исходящий от него запах алкоголя — в связи с перенесенным ранее простудным заболеванием.
Однако подтвердить документально факт болезни и отсутствие обоняния в момент инцидента она не смогла. По этой причине суд отмел этот довод как несущественный.
Кроме того, из материалов административного дела следует, что в момент остановки машины Скакун находилась в ней в качестве пассажира. Что доказывает факт передачи автомобиля в управление мужу. И еще суд отметил, что в ходе медосвидетельствования выяснилось, что «концентрация абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе значительно превысила допустимое значение и Скакун Г.К. ... не могла не знать о том, что у ее супруга присутствуют признаки опьянения».
В итоге гражданке так и не удалось вернуть «права». Из этого решения Верховного Суда следует, что если у вас есть ВУ и ваш супруг (супруга) садится за руль вашей общей машины подшофе, имейте в виду: общение с патрулем ДПС оставит без «прав» не только шофера, но и вас — как совладельца автомобиля!