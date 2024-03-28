Верховный Суд лишил пассажира «прав» из-за пьяного водителя

Высшая судебная инстанция страны очень часто рассматривает административные дела, где в качестве приговора фигурирует лишение «прав». Однако на этот раз речь идет о ВУ, отобранном у... пассажира.

Перед светлыми очами судей ВС оказалось дело жительницы Сахалина Галины Скакун. Более года назад — вечером 13 февраля 2023 года — в селе Малиновка Сахалинской области сотрудники ГИБДД остановили Mitsubishi Minicab, за рулем которого находился ее муж. Полицейские заподозрили, что он пьян и провели медосвидетельствование.

Гипотеза правоохранителей подтвердилась со всеми вытекающими для мужчины последствиями в виде штрафа и лишения «прав». А чуть позже, 21 марта 2023 года, мировой судья участка №13 Поронайского района Сахалинской области приговорил и Галину Скакун тоже к 30 000 рублей штрафа и изъятию ВУ на полтора года — в соответствии с ч. 2 ст. 12.8 КоАП за «передачу управления ТС лицу, находящемуся в состоянии опьянения».

Девушке такой поворот событий пришелся совсем не по вкусу и она принялась обжаловать решение. Все нижестоящие инстанции оставили приговор без изменений и материалы попали в Верховный Суд. В своей жалобе Скакун упирала на то, что ее муж является таким же как и она собственником машины, вписанным в полис ОСАГО. Следовательно, ему не требуется разрешение супруги на использование ТС.

Суд решил, что автомобиль действительно является совместно нажитым имуществом. Однако статья 35 «Семейного кодекса» РФ утверждает, что владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов осуществляются по обоюдному согласию супругов.

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Следовательно, раз жена была не против того, чтобы муж сидел за рулем автомобиля, значит она добровольно передала ему право управления.

Кроме того, в своей жалобе дама утверждала, что не имела представления о том, что супруг был пьян, поскольку не в состоянии унюхать исходящий от него запах алкоголя — в связи с перенесенным ранее простудным заболеванием.

Однако подтвердить документально факт болезни и отсутствие обоняния в момент инцидента она не смогла. По этой причине суд отмел этот довод как несущественный.

Кроме того, из материалов административного дела следует, что в момент остановки машины Скакун находилась в ней в качестве пассажира. Что доказывает факт передачи автомобиля в управление мужу. И еще суд отметил, что в ходе медосвидетельствования выяснилось, что «концентрация абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе значительно превысила допустимое значение и Скакун Г.К. ... не могла не знать о том, что у ее супруга присутствуют признаки опьянения».

В итоге гражданке так и не удалось вернуть «права». Из этого решения Верховного Суда следует, что если у вас есть ВУ и ваш супруг (супруга) садится за руль вашей общей машины подшофе, имейте в виду: общение с патрулем ДПС оставит без «прав» не только шофера, но и вас — как совладельца автомобиля!