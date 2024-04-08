Как ГИБДД наказывают водителей за испачканную светотехнику в автомобиле

Далеко не все водители знают, какая ответственность предусмотрена российским законодательством за езду на автомобиле с грязными фарами и задними фонарями. Между тем, испачканная оптика грозит автовладельцу не только штрафом, но и другими негативными последствиями. С подробностями — портал «АвтоВзгляд».

Спору нет: загрязненная светотехника в машине ухудшает видимость в темное время суток, что чревато возникновением ДТП. Кроме того, за «нарушение правил пользования внешними световыми приборами», согласно ст. 12.20 Административного кодекса, предусмотрен штраф в размере 500 рублей.

Причем «выписать» его сегодня может даже камера автоматической фиксации нарушений ПДД. Ведь из-за грязи на фаре, «Большой брат» может не распознать, включены ли в автомобиле габаритные или дневные ходовые огни, которые должны быть активированы в ходе движения машины в любое время дня и ночи.

Скажем больше: существует и отдельная статья закона, прямо запрещающая эксплуатацию ТС с испачканными фонарями и фарами головного света. Да, из-за слякоти и пыли на наших дорогах оптика довольно быстро покрывается толстым слоем грязи, и мало кто из «рулевых» регулярно ее протирает. Стоит добавить, что и омыватели фар зачастую не справляются с загрязнением, лишь увлажняя «заплеванную» сором поверхность.

Фото globallookpress.com

Между тем, в перечне «неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств» вполне доходчиво сказано, что нельзя ездить на авто с загрязненными световыми приборами и световозвращателями, не работающими в установленном режиме.

Иными словами, санкции распространяются на любой вид светотехнических элементов в автомобиле, включая катафоты и указатели поворотов. И если таковые окажутся грязными или по-простому говоря, нечитаемыми, то согласно ст.12.5 КоАП РФ, нарушителю грозит штраф на те же 500 рублей.

К тому же, загрязненные фары — дополнительный повод для остановки машины сотрудниками ГИБДД. И если вы не желаете в очередной раз встречаться с людьми в погонах, то лучше протрите перед поездкой фронтальную оптику, «поворотники» и задние фонари. Тем более, что хорошая видимость и четко обозначенные габариты ТС, как уже было сказано, играют ключевую роль в безопасности дорожного движения.