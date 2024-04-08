Обхитрили сами себя: почему для мойки фар нельзя использовать автохимию

Весна — время большой автомобильной уборки и приведения автомобиля «в чувство» прямиком к летнему сезону. Отмывая залежи зимней грязи, многие отметят и запотевания фар, а разглядывая внутреннее пространство последних — тонны грязи. Надо бы снять да отмыть, какие там есть специальные средства? С этого начинается короткий, но дорогой путь к новой блок-фаре. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Снять фары и хорошенечко их почистить изнутри — блестящая, в прямом и переносном смысле, идея. За время эксплуатации в закрытых полостях блок-фары набирается столько пыли, грязи и мусора, что светить уже нечем: грязная лампочка не отражается в грязном отражателе. О каком освещении можно говорить? Конечно, периодически нужно разбирать и тщательно промывать, удаляя вековые накопления.

Десятилетия маркетинга, который организовывал отдельные решения для каждой задачи, дело свое сделали: решившись на самостоятельное устранение той или иной автомобильной невзгоды, автовладельцы первым делом бегут в магазин автозапчастей к полке с химией. Уж там-то точно найдется нужный баллончик, способный справиться с поставленным «ультиматумом».

Вот только с фарой и ее хрупким «внутренним миром» даже дорогостоящая импортная «жижа» может натворить дел. Да таких, что потом придется покупать новую в сборе. Блок-фару нельзя ни в коем случае мыть никакими другими средствами, кроме самой обыкновенной теплой воды, в которую добавили чуточку мыла. Так и только так.

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Иначе, что бы не обещали этикетки, и стекло, и отражатель начнут мутнеть, существенно сокращая возможности освещения. Происходит эта деградация светильника достаточно быстро, видна невооруженным взглядом и сказывается как на эксплуатации, так и на последующей цене продажи. А новые фары сейчас стоят недешево даже на отечественные ТС.

Изначальная мысль самостоятельно привести машину в достойное состояние — лучший вариант, поскольку никто не будет относиться к транспортному средству столь же бережно и аккуратно, как его собственник. Однако стоит помнить, что и ответственность в таком случае лежит только на себе любимом — ругать и перекладывать вину не на кого.

Справившись с этим непростым моральным выбором, можно приступать. Позволим себе лишь один совет: выбирая «помощников», будь то инструмент или химические составы, стоит трижды подумать, иначе одно вылечим, а другое покалечим. Так, увы, тоже бывает...