ГИБДД оштрафовала водителя за отказ сесть в патрульную машину

Недавно Верховный суд РФ рассмотрел жалобу некого Заббарова Рината, которого не устроило решение судьи Майского районного суда Красноярского края от 22 мая 2023 года. Его приговорили к штрафу в размере 3000 по ч. 1 ст. 19.3 КоАП за неповиновение законному требованию сотрудника полиции.
В принципе, гражданин еще достаточно легко отделался. Ведь эта норма Кодекса предусматривает и другие, заметно более строгие варианты наказания. Ведь она подразумевает либо штраф в 2000-4000 рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок 40-120 часов.
Тем не менее, г-н Заббаров не согласился с наказанием и решил отменить его в вышестоящих судебных инстанциях и добрался в конце концов до Верховного суда страны. В своей жалобе гражданин настаивал на том, что в административном деле отсутствуют доказательства того, что он вообще чем-либо управлял в момент встречи с патрулем ДПС. Кроме того, он отрицал сам факт «неповиновения законному требованию».
В процессе исследования материалов дела в ВС выяснилось, что Заббаров еще тот «шалунишка». Как оказалось, внимание патрульных ДПС он изначально привлек тем, что в час ночи «рассекал» на квадроцикле без опознавательных знаков по улицам села Шалинское Майского района Красноярского края.
Когда сотрудники ГИБДД попытались остановить гражданина, он проигнорировал их и «дал по газам». Началась погоня. В конце концов Заббарова остановили и отправили в патрульную машину.
В этом месте просто невозможно не процитировать отрывок из постановления Верховного суда по делу деревенского квадро-райдера: «Заббаров Р.Г., будучи препровожденным в патрульный автомобиль, в момент замешательства сотрудников ДПС покинул его (выбежал) и попытался скрыться»... Надо полагать, что патрульные ГИБДД «замешивались» не долго и опять догнали дерзкого драйвера.
Но для нас в решении ВС важен другой момент. В нем сказано, что Заббаров оказал неповиновение полицейским потому, что (внимание!) «отказался сесть в патрульный автомобиль». При этом судья, рассматривавший жалобу, ссылается на нормы, прописанные в «Законе о полиции».
Заметим, что до последнего времени на профильных интернет-ресурсах публикуются мнения разных юристов, которые сводятся к одному: сотрудник ГИБДД имеет право лишь предложить водителю пройти в патрульный автомобиль. Требовать этого он не вправе. Если гражданин не хочет сидеть в полицейском ТС в процессе составления протокола или постановления — он не должен этого делать.
Несколько лет назад даже глава российской ГИБДД генерал Михаил Черников в одном из своих интервью подтвердил, что его подчиненные могут лишь предлагать участнику дорожного движения сесть в их служебное авто. А «ослушнику» ничего за отказ от этой просьбы не будет.
Но оказывается — нет. ВС теперь решил, что «просьба» полицейского фактически приравнена к «требованию». Со всеми вытекающими из этого феерического факта последствиями для рядовых автомобилистов.