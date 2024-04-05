ГИБДД оштрафовала водителя за отказ сесть в патрульную машину

Неожиданное решение принял недавно Верховный суд РФ, перевернув представление миллионов российских водителей о том, как относится к тем или иным просьбам сотрудников ГИБДД. В частности, отечественная Фемида опровергла устоявшееся мнение, что автовладелец не обязан садиться в машину ДПС для совершения тех или иных процессуальных действий.

Недавно Верховный суд РФ рассмотрел жалобу некого Заббарова Рината, которого не устроило решение судьи Майского районного суда Красноярского края от 22 мая 2023 года. Его приговорили к штрафу в размере 3000 по ч. 1 ст. 19.3 КоАП за неповиновение законному требованию сотрудника полиции.

В принципе, гражданин еще достаточно легко отделался. Ведь эта норма Кодекса предусматривает и другие, заметно более строгие варианты наказания. Ведь она подразумевает либо штраф в 2000-4000 рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок 40-120 часов.

Тем не менее, г-н Заббаров не согласился с наказанием и решил отменить его в вышестоящих судебных инстанциях и добрался в конце концов до Верховного суда страны. В своей жалобе гражданин настаивал на том, что в административном деле отсутствуют доказательства того, что он вообще чем-либо управлял в момент встречи с патрулем ДПС. Кроме того, он отрицал сам факт «неповиновения законному требованию».

В процессе исследования материалов дела в ВС выяснилось, что Заббаров еще тот «шалунишка». Как оказалось, внимание патрульных ДПС он изначально привлек тем, что в час ночи «рассекал» на квадроцикле без опознавательных знаков по улицам села Шалинское Майского района Красноярского края.

Фото: АвтоВзгляд

Когда сотрудники ГИБДД попытались остановить гражданина, он проигнорировал их и «дал по газам». Началась погоня. В конце концов Заббарова остановили и отправили в патрульную машину.

В этом месте просто невозможно не процитировать отрывок из постановления Верховного суда по делу деревенского квадро-райдера: «Заббаров Р.Г., будучи препровожденным в патрульный автомобиль, в момент замешательства сотрудников ДПС покинул его (выбежал) и попытался скрыться»... Надо полагать, что патрульные ГИБДД «замешивались» не долго и опять догнали дерзкого драйвера.

Но для нас в решении ВС важен другой момент. В нем сказано, что Заббаров оказал неповиновение полицейским потому, что (внимание!) «отказался сесть в патрульный автомобиль». При этом судья, рассматривавший жалобу, ссылается на нормы, прописанные в «Законе о полиции».

Заметим, что до последнего времени на профильных интернет-ресурсах публикуются мнения разных юристов, которые сводятся к одному: сотрудник ГИБДД имеет право лишь предложить водителю пройти в патрульный автомобиль. Требовать этого он не вправе. Если гражданин не хочет сидеть в полицейском ТС в процессе составления протокола или постановления — он не должен этого делать.

Несколько лет назад даже глава российской ГИБДД генерал Михаил Черников в одном из своих интервью подтвердил, что его подчиненные могут лишь предлагать участнику дорожного движения сесть в их служебное авто. А «ослушнику» ничего за отказ от этой просьбы не будет.

Но оказывается — нет. ВС теперь решил, что «просьба» полицейского фактически приравнена к «требованию». Со всеми вытекающими из этого феерического факта последствиями для рядовых автомобилистов.