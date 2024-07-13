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Обязан ли водитель включить «аварийку» при остановке авто инспектором ГАИ

Как закон относится к использованию аварийной сигнализации в машине

Картина маслом: водителя тормозят сотрудники ГАИ. Нужно ли после остановки активировать аварийную сигнализацию в автомобиле? Кто-то машинально врубает «аварийку», а кто-то о ней даже не задумывается. А что по этому поводу говорит закон, напоминает портал «АвтоВзгляд».

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Автор
Руслан Черный

Изображение Обязан ли водитель включить «аварийку» при остановке авто инспектором ГАИ

Все мы прекрасно знаем, как служивые устраивают коллапс, выстраивая очереди из припаркованных на дороге машин, ограничивая обзор и проезд другим участникам движения. В подобных ситуациях, особенно в условиях недостаточной видимости или в темное время суток, «аварийка» точно не повредит. Как говорится, от греха подальше.

В п.7.1 Правил дорожного движения русским по белому изложено, что шофер обязан включать аварийную сигнализацию при ДТП, вынужденной остановке в местах, где таковая запрещена, во время транспортировки на буксире, а также при ослеплении светом фар встречного автотранспорта и в иных случаях «для предупреждения участников движения об опасности, которую может создать транспортное средство».

Если не брать последний фактор во внимание, то в ходе остановки машины инспектором ГАИ включать «аварийку» водителю совсем необязательно. Тем более, что в большинстве своем придорожные полицейские тормозят авто на участках, где остановка Правилами не запрещена. Но бывают и исключения.

Как известно, при необходимости остановить «рулевого» «гайцы» имеют право когда угодно и где угодно, а значит от опасности, «которую может создать транспортное средство», никто не застрахован.

Фото globallookpress.com
Фото globallookpress.com

Хотя если по-хорошему, ту самую опасность для прочих участников дорожного движения создают отнюдь не автомобилисты, а сами правоохранители. А потому включать «аварийку» не мешало бы и им. Впрочем, что уж там говорить, если гаишники зачастую не зажигают даже проблесковые маячки, не говоря о регламентированной необходимости выставить на проезжей части светоотражающие конусы.

Но учить их жизни, пусть даже в рамках, установленных законом, себе дороже. Тем более, что самому коррупционному ведомству страны глубоко чхать и на безопасность, и на личные недовольства водителей. Важно одно: считаете необходимым нажать «аварийку» в ходе общения с патрулем, дабы машину было отчетливо видно другим пилотам, нажимайте без раздумий. А если и не включите — нестрашно: никакой ответственности за это закон не предусматривает.

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