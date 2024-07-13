Обязан ли водитель включить «аварийку» при остановке авто инспектором ГАИ

Картина маслом: водителя тормозят сотрудники ГАИ. Нужно ли после остановки активировать аварийную сигнализацию в автомобиле? Кто-то машинально врубает «аварийку», а кто-то о ней даже не задумывается. А что по этому поводу говорит закон, напоминает портал «АвтоВзгляд».

Все мы прекрасно знаем, как служивые устраивают коллапс, выстраивая очереди из припаркованных на дороге машин, ограничивая обзор и проезд другим участникам движения. В подобных ситуациях, особенно в условиях недостаточной видимости или в темное время суток, «аварийка» точно не повредит. Как говорится, от греха подальше.

В п.7.1 Правил дорожного движения русским по белому изложено, что шофер обязан включать аварийную сигнализацию при ДТП, вынужденной остановке в местах, где таковая запрещена, во время транспортировки на буксире, а также при ослеплении светом фар встречного автотранспорта и в иных случаях «для предупреждения участников движения об опасности, которую может создать транспортное средство».

Если не брать последний фактор во внимание, то в ходе остановки машины инспектором ГАИ включать «аварийку» водителю совсем необязательно. Тем более, что в большинстве своем придорожные полицейские тормозят авто на участках, где остановка Правилами не запрещена. Но бывают и исключения.

Как известно, при необходимости остановить «рулевого» «гайцы» имеют право когда угодно и где угодно, а значит от опасности, «которую может создать транспортное средство», никто не застрахован.

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Хотя если по-хорошему, ту самую опасность для прочих участников дорожного движения создают отнюдь не автомобилисты, а сами правоохранители. А потому включать «аварийку» не мешало бы и им. Впрочем, что уж там говорить, если гаишники зачастую не зажигают даже проблесковые маячки, не говоря о регламентированной необходимости выставить на проезжей части светоотражающие конусы.

Но учить их жизни, пусть даже в рамках, установленных законом, себе дороже. Тем более, что самому коррупционному ведомству страны глубоко чхать и на безопасность, и на личные недовольства водителей. Важно одно: считаете необходимым нажать «аварийку» в ходе общения с патрулем, дабы машину было отчетливо видно другим пилотам, нажимайте без раздумий. А если и не включите — нестрашно: никакой ответственности за это закон не предусматривает.