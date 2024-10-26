Я номера переверну: как дорожные камеры вычисляют на машинах рамки-перевертыши

Согласно указу Президента РФ, вступившему в силу 14 октября 2024 года, за любые устройства и действия, сказывающиеся на читаемости автомобильных номеров, нарушителю грозит лишение «прав» на полтора года. Восемнадцать месяцев «пешеходства» можно получить за рамку-перевертыш, а также за приклеенный на ГРЗ листик, «искусственную» грязь и другие проделки, свойственные любителям нажать «газ в палас». Но как будет происходить администрирование этой инновации на российских дорогах? Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Рамки-перевертыши, которые так полюбились многим водителям в России за возможность безнаказанно нарушать ПДД и чинить беспредел на дороге без последствий для кошелька, отныне вне закона. Они и раньше-то были там же, но до недавних пор можно было отделаться штрафом в 5000 рублей и ехать дальше.

Теперь — только лишение «прав», причем сразу на полтора года. Серьезный аргумент, чтобы задуматься о необходимости и финансовой целесообразности такой «доработки» авто. Особенно если знать, как будет работать «карающий орган». А его принцип действия прост: если постовой по какой-либо причине не может прочитать номер автомобиля — водитель виноват.

Снег или грязь, налипшая после преодоления всегда грязных наших дорог, конечно, выступят оправданием и легко будут удалены щеткой. Но если полицейский заметит искусственно нанесенные помехи — быть беде. Листочки на магнитах, вставленные карточки и намотанные тряпки, а также та самая рамка, что мановением кнопки отбрасывает номерной знак вниз, тут же приведут к самым плачевным последствиям. А точнее — к лишению в/у. Удастся ли проскочить мимо поста?

Фото globallookpress.com

Не секрет, что ДПС работает в тесной связке с системой фото- и видеофиксации, а кадры с дорожных камер довольно оперативно поступают в распоряжение гаишников. Многие наверняка видели, как на широчайшей магистрали останавливаются все пять рядов, а сотрудник ГАИ оперативно «выдергивает» нужную машину.

Так же водители со стажем наверняка замечали, что иногда постовой останавливает ничем, казалось бы, не примечательный на первый взгляд автомобиль. Оба вышеописанных события — результат полученной информации с дорожных камер. Иногда, когда нарушитель излишне смел и самонадеян, на его маршрут, что легко отслеживается «большим братом», выставляется патруль. Он-то и остановит нужный автомобиль для проверки. Проверки, которая обязательно выявит «шалость» и моментально переведет ранее неуловимого водилу сначала в ранг нарушителя, а затем — и пешехода.

Системы фото- и видеофиксации «взрослеют» и «умнеют» очень быстро, обучение новому составу нарушения занимает всего шесть месяцев, а уж такую «жирную» дерзость, как сокрытие номеров, будут «пеленговать» в считанные мгновение. Да чего уж там — уже пеленгуют. Так что рамочку лучше снять, пока она не попалась на глаза соответствующим органам, а самый действенный способ избежать совсем не обязательных платежей в бюджет — соблюдать Правила дорожного движения. Будем объективны, не так уж это и сложно.