Каким оборудованием пользуются автоугонщики

Ленинградская область всегда была головной болью полиции по части банд автоугонщиков, обосновавшихся тут. Особенно беспокойным в этом смысле всегда считался Всеволожский район, о чем портал «АвтоВзгляд» неоднократно писал. Однако, как выяснилось на днях, автоворовские плацдармы, вооруженные, что примичательно, по последнему слову техники, имеются и в других регионах Ленобласти. Так, в конце августа правоохранители накрыли крупный цех по перебивке номеров и легализации угнанных автомобилей в поселке Павлово-на-Неве, что в Кировском районе.
В ходе успешной операции здесь нашли угнанные Lexus RX 350, KIA Rio и Ford Focus. А чуть позже в расположенном неподалеку криминальном отстойнике обнаружили и Toyota Land Cruiser 200. Все машины были похищены в течение августа. Но на этом счастье правоохранителей не закончилось.
В подпольном цеху они изъяли микроавтобус Ford Transit, использовавшийся злоумышленниками при угонах, набор оборудования, предназначенного для хищения автомобилей, в том числе станок с программным управлением для нанесения VIN-номеров автомобилей (а также металлические пластины с нанесенными номерами); мощный подавитель сигнала GSM с комплектом оборудования для обеспечения бесперебойного питания и госномера от других похищенных автомобилей и документы для легализации транспортных средств.
Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» ее представители, все началось с того, что в Центр Безопасности «Цезарь Сателлит» в Санкт-Петербурге позвонил клиент, сообщивший об угоне своего Lexus RX 350. На машине был установлен поисковый блок Cesar Tracker — система отслеживания автомобиля по спутнику. Когда машина эксплуатируется в обычном режиме ее владельцем, она «спит». Но если автомобиль угоняют, система «просыпается» и дистанционно сообщает специалистам о месте нахождения автомобиля. При этом, как мы видим, оборудование срабатывает даже в том случае, когда злодеи используют мощные подавители радиосигналов различных диапазонов: специальное оборудование «Цезарь Сателлит» все-равно позволяет запеленговать радиосигнал трекера и обнаружить место стоянки похищенного автомобиля. После этого информация передается сотрудникам полиции.
В свою очередь другие наши источники сообщают, что в данном случае речь идет об организованной преступной группе, на счету которых значительное число угонов автомобилей. Любопытно, что часть краденых авто на момент обнаружения цеха была уже перепродана или разобрана на запчасти.