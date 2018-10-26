Rolls-Royce сделал эксклюзивный «авиационный» кабриолет

Кузов Rolls-Royce Dawn окрашен в нежный серый оттенок: такой же цвет носило покрытие боевых истребителей Spitfire, на которых «резали» небо военные летчики. На подголовниках первого ряда дизайнеры разместили вышивку в виде эмблемы 313–й эскадрильи, а на втором ряду красуется значок 312–го подразделения.

На внутренних дверных панелях нашлось место для хромированных накладок с девизами авиационных формирований. Со стороны водителя выгравированы слова Jeden Jestráb Mnoho Vran Rozhán, что переводится, как «Один орел прогонит много воронов». Они принадлежат 313-й эскадрилье. А на табличке со стороны пассажира красуются слава Non Multi Sed Multa, которые произносили перед боем пилоты 312-эскадрильи. Они означают «Не много, но многое». Между спинками задних сидений художники поместили изображение авиационного мотора Rolls-Royce Merlin, сделанное по старым чертежам. Именно этими двигателями оснащались военные самолеты.

Образ довершают элементы из дерева, гармонично дополняющие в отделке другие материалы светлых тонов.