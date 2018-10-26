Камеры фиксации нарушений ПДД, установленные на МКАД, работают незаконно

Фото: Московский Комсомолец
Федерация автовладельцев России (ФАР) провела согласованную с МВД проверку соблюдения правил установки и эксплуатации стационарных камер, развешанных вдоль МКАД. Результаты инспекции неутешительны: из 108 комплексов лишь 11 соответствуют требованиям ГОСТ. И это в очередной раз подтверждает тот печальный факт, что в нашей стране автоматика призвана разорять граждан, но никак не спасать их жизни.
Виктория Базылева

В ходе проверки камер, установленных на МКАД, представители ФАР выявили несколько нарушений. В частности, в некоторых местах знаки, расположенные справа от проезжей части, не дублируются. А ведь должны, согласно ГОСТ Р 52289−2004. В том документе говорится о дорогах с двумя и более полосами движения в одном направлении, к коим Московская кольцевая и относится.

Другое нарушение связано с табличкой 8.23 «Фотовидофиксация»: далеко не перед каждой «мкадовской» камерой висит предупреждение о съемке — вернее, их нет почти нигде. Следовательно, проигнорированы требования ГОСТ Р 52290 и ГОСТ Р 52289, которые обязывают дорожников «отмечать» знаками все стационарные комплексы.

По словам руководителя ФАР Сергея Канаева, используя этот веский аргумент, столичные водители могут пытаться обжаловать большую часть штрафов, «прилетевших» с МКАД. Правда, есть нюансы.

Доказать, что камера засекла нарушение незаконно, ссылаясь лишь на отсутствие таблички 8.23, довольно сложно. Как показывает практика, большинство подобных дел решается не в пользу автовладельцев. Отстоять свое право можно лишь при поддержке сильного адвоката, способного донести до судьи, что раз зона действия камеры не обозначена (что требует ГОСТ), то ее и вовсе нельзя считать «рабочей».

А вообще, вокруг табличек 8.23 сегодня ходит много споров. Одни ведомства — к примеру, Росавтодор — убеждены, что их вовсе нужно отменить. Мол, зачем нарушителей предупреждать о камерах — нужно сразу наказывать. Или, в крайнем случае, вешать один плакат о работающих камерах в начале дороги, но не перед каждым комплексом фото- и видеофиксации.

Их меркантильную позицию не разделяет, к удивлению, даже ГИБДД. Так, глава ГУ ОБДД МВД РФ Михаил Черников считает, что знак «Фотофиксация» работает куда лучше самих комплексов. Главное ведь заставить водителя сбросить скорость, чтобы минимизировать риск ДТП, а не пополнить казну.

Не согласиться с главным гаишником страны никак нельзя. Увы, но в России камеры не справляются со своей главной задачей. Работая из «кустов», приборы не вынуждают автомобилистов притормаживать, они — инструмент побора.

Да взять тот же МКАД: всего лишь 11 комплексов борются с аварийностью, 11! О существовании остальных 97, разбросанных хаотично, рулевые могут и не подозревать. Штраф они свой, в случае чего, оплатят. Но какая тут связь с безопасностью и спасением жизней?

С тем, что подобная проблема действительно существует, согласны и многие политики, в числе которых заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Но дальше разговоров и обсуждений дело продвинуться пока никак не может.

Результаты проверки, инициированной общественниками, ставят под сомнение законность действий ГКУ «Центр организации дорожного движения правительства Москвы». Напомним, именно ЦОДД решает, исходя из своих неведомых расчетов, где следует «вешать» камеры. Он же отвечает и за установку знаков.

Обращение с просьбой принять меры по устранению выявленных нарушений ФАР уже направила в Генпрокуратуру и МВД. Очень интересно, как на него отреагируют в органах: дождемся ли мы каких-нибудь шагов, или все в очередной раз спустят на тормозах.

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26 октября 2018
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