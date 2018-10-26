Камеры фиксации нарушений ПДД, установленные на МКАД, работают незаконно

В ходе проверки камер, установленных на МКАД, представители ФАР выявили несколько нарушений. В частности, в некоторых местах знаки, расположенные справа от проезжей части, не дублируются. А ведь должны, согласно ГОСТ Р 52289−2004. В том документе говорится о дорогах с двумя и более полосами движения в одном направлении, к коим Московская кольцевая и относится.

Другое нарушение связано с табличкой 8.23 «Фотовидофиксация»: далеко не перед каждой «мкадовской» камерой висит предупреждение о съемке — вернее, их нет почти нигде. Следовательно, проигнорированы требования ГОСТ Р 52290 и ГОСТ Р 52289, которые обязывают дорожников «отмечать» знаками все стационарные комплексы.

По словам руководителя ФАР Сергея Канаева, используя этот веский аргумент, столичные водители могут пытаться обжаловать большую часть штрафов, «прилетевших» с МКАД. Правда, есть нюансы.