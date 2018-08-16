Почему грузовики перестанут ездить по МКАД и заезжать в Москву

Строительство многострадальной автострады, о возведении которой заговорили впервые еще при СССР, откладывалось годами. Еще бы, ведь вокруг реставрации бетонных плит, представляющих собой местами даже дорогу, маялось 500 млрд. рублей, не меньше (с учетом инфляции и других макро- и микроэкономических реалий — гораздо больше). За них, собственно, а совсем не за ЦКАД, началась целая возня.

Столь «лакомый кусок» во сне и наяву мечтали урвать Минтранс и Росавтодор, а также подмосковское и столичное правительства с аффилированными коммерчискими структурами. А пока ведомства мерились друг с другом то ли объемами карманов, то ли умением эффективно работать, лучше трасса ожидаемо не становилась. Скорее, наоборот.

До тех пор, пока в дело не вмешался лично премьер-министр Дмитрий Медведев, справедливо потребовавший ускорить строительство и реставрацию магистрали длиной в 525 километров, ориентированной для проезда автотранспорта с расчетной скоростью 150 км/ч. Пожурив участников потенциального «распила» пальчиком, премьер еще и укоротил сроки сдачи автодороги в эксплуатацию. Еще бы, ведь он вам не Димон!