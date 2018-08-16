Почему грузовики перестанут ездить по МКАД и заезжать в Москву

Фото: АвтоВзгляд и Автотор
Уже никто и не верил, что когда-нибудь плиты и куски асфальта под названием ЦКАД станут все больше походить на дорогу. Между тем, свершилось — еще чуть-чуть, и «бетонка» поедет по-новому. А вместе с ней и столь ненавистные всеми, кроме гаишников, большегрузы.
Вячеслав Василенко

Строительство многострадальной автострады, о возведении которой заговорили впервые еще при СССР, откладывалось годами. Еще бы, ведь вокруг реставрации бетонных плит, представляющих собой местами даже дорогу, маялось 500 млрд. рублей, не меньше (с учетом инфляции и других макро- и микроэкономических реалий — гораздо больше). За них, собственно, а совсем не за ЦКАД, началась целая возня.

Столь «лакомый кусок» во сне и наяву мечтали урвать Минтранс и Росавтодор, а также подмосковское и столичное правительства с аффилированными коммерчискими структурами. А пока ведомства мерились друг с другом то ли объемами карманов, то ли умением эффективно работать, лучше трасса ожидаемо не становилась. Скорее, наоборот.

До тех пор, пока в дело не вмешался лично премьер-министр Дмитрий Медведев, справедливо потребовавший ускорить строительство и реставрацию магистрали длиной в 525 километров, ориентированной для проезда автотранспорта с расчетной скоростью 150 км/ч. Пожурив участников потенциального «распила» пальчиком, премьер еще и укоротил сроки сдачи автодороги в эксплуатацию. Еще бы, ведь он вам не Димон!

В итоге государственная компания «Автотор» изменила условия конкурса на строительство третьего комплекса ЦКАД, взяв на себя часть инфляционных рисков по концессионным соглашениям. В новой версии договора участникам конкурса снизили так называемый объем финансового обеспечения, все же чуточку поиграли со сроками сдачи проекта и минимизировали штрафные санкции за «несвоевременное предоставление документов на этапе переговоров».

Обычному автовладельцу, желающему лишь ехать по хорошего качества полотну, да еще и без заторов, все эти тонкости не сильно понятны и не очень нужны. А вот строители, в чьей компетенции доведение «бетонки» до уровня хотя бы превышающего тот, что был раньше, необходимое для себя уяснили.

Даже несмотря на то, что и сегодня есть риски непредоставления земли под работы, а также не исключена возможность-невозможность сноса и обхода коммуникаций, темпы возведения «третьего пускового комплекса Центральной кольцевой автомобильной дороги» сильно увеличились. А что поделаешь — на все воля… политическая!

Могут, когда хотят — на половине всего пути, а это свыше 50 из 105 километров, уже (читай — неужели таки) уложен асфальт. Да не абы какой, а весьма пристойного качества. До конца года дорожники планируют завершить работы на 85% проезжей части. Пусть не для увеличения, но хотя бы для сохранения этих темпов задействованы более 700 единиц специальной техники и свыше 1500 сотрудников. Строительство ведется параллельно на всем протяжении ЦКАД-3.

Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» в пресс-службе «Автотора», «многие объекты находятся в завершающей стадии и в высокой степени готовности». Мы не поленились и проехались по глобально подвергшейся тюнингу трассе, чтобы оценить реальные перспективы ее модернизации, о которых некогда с характерными хвастовством и пафосом упоминали в Минтрансе. Мол, средства направляются в проекты, где по итогам «полученный синергетический эффект почувствуют все».

Речь, как не трудно догадаться, идет об отсутствии пробок на подступах к Первопрестольной и въездах-выездах из областных городов, а также об удобной логистике для автомобилистов. Кроме того, «бетонка» нового поколения позволит сильно разгрузить другие транспортные узлы — не в последнюю очередь благодаря тому, что фуры и прочие большегрузы не будут мешать беспрепятственному проезду автотранспорта, как это сейчас происходит на МКАД и едва ли не всех стыкующихся с ней загородных шоссе.

Но самое главное, что магистраль будет соответствовать всем европейским стандартам, что помимо прочего принципиальным образом отразится и на уровне аварийности. Хороший свет, отсутствие дыр и ям, правильная разметка и ограждения, пешеходные переходы — похоже, это сон… Или все же реальность, пусть и в обозримом будущем?

Дачи, отпуск, пробки — вы держитесь там, это временно. Зато на мостах через реку Прорваниха в Пушкинсокм районе, реку Воря и Соколовское озеро под Ногинском уже вовсю идет обустройство проезжей части. Проверено лично: выложены бетонные плиты, их шлифуют и подготавливают к гидроизоляции, а также монтируют барьерные ограждения, устраняются деформации стыковочных швов, устанавливается новая система освещения. Дорожники обещают, что без всякого ограничения движения уже совсем скоро проезжая часть расширится до шести полос. Почаще бы г-н Медведев брал в руку шашку.

Одним из ключевых объектов является путепровод над железной дорогой Ярославского направления, что в районе Софрино. Почти круглосуточно на данном участке А107 собираются многокилометровые заторы — новый трехпролетный путепровод устранит их, строительные работы практически закончены.

Усердно трудятся рабочие на двухуровневой развязке через «Малую бетонку» и старое Ярославское шоссе. Когда завершится процесс бетонирования опор и ригелей, а также сборка металлоконструкций, водители получат беспрепятственный выезд с ЦКАД на Ярославку. Пока же придется потерпеть, простаивая в «бордовой» пробке, но чего не сделаешь ради собственной безопасности и светлого будущего.

Только представьте, каким технически совершенным и безаварийным станет ЦКАД, когда завершится ее реанимация. Четырехполосная трасса первой категории с расчетной скоростью движения в 140 км/ч, к примеру, позволит водителям за час преодолевать маршрут с северо-запада Московской области на юго-восток Подмосковья.

Третий пусковой комплекс станет самым длинным отрезком в составе всей кольцевой автодороги, он пройдет параллельно Малому бетонному кольцу на удалении от 100 до 700 метров и соединит новые скоростные автодороги М11 «Москва — Санкт-Петербург» и М7 «Волга». К слову, для этого в настоящий момент концессионером привлечено свыше 4,5 млрд. заемных денег, выделенных синдикатом банков.

Круто? Еще как! Если, конечно, при строительстве и ремонте этих и других российских направлений не будут «пилить» деньги, а действительно направят их по назначению.

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16 августа 2018
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