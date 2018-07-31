Жульническое приложение «ДТП. Европротокол» оставит водителей без выплат

Российского союза автостраховщиков выложил для свободного скачивания в AppStore и PlayMarket специальное мобильное приложение, с помощью которого можно будет оформлять ДТП в рамках «европротокола» на максимально возможную по ОСАГО сумму — вплоть до 400 000 рублей. Корреспондент портала «АвтоВзгляд» немедленно скачал и установил эту, на первый взгляд, полезную программку на личный смартфон и в ходе регистрации экаунта удосужился заглянуть в текст прилагаемого «пользовательского соглашения».

В подобные разделы при установке программ на свой мобильный девайс люди заглядывают крайне редко, предпочитая вместо этого побыстрее нажать кнопку «согласен», «принять» или что-то в том же духе. В случае приложения «ДТП. Европротокол», созданного РСА, подобное поведение можно смело назвать крайне опрометчивым. Мы внимательно ознакомились с этим документом и поняли, что автостраховщики в очередной раз создали юридическую конструкцию, в которой автовладелец оказывается полностью бесправен без всяких надежд на справедливость.

Вот только избранные цитаты из «пользовательского соглашения», которое вступает в законную силу как только человек нажимает кнопку «согласен».