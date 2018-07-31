Жульническое приложение «ДТП. Европротокол» оставит водителей без выплат

В сети стало доступно для скачивания официальное мобильное приложение от Российского союза автостраховщиков (РСА), с помощью которого, теоретически, можно оформить ДТП по «европротоколу» на сумму до 400 000 рублей. Любую ответственность за проблемы и сбои в его работе РСА с себя элегантно снял.
Российского союза автостраховщиков выложил для свободного скачивания в AppStore и PlayMarket специальное мобильное приложение, с помощью которого можно будет оформлять ДТП в рамках «европротокола» на максимально возможную по ОСАГО сумму — вплоть до 400 000 рублей. Корреспондент портала «АвтоВзгляд» немедленно скачал и установил эту, на первый взгляд, полезную программку на личный смартфон и в ходе регистрации экаунта удосужился заглянуть в текст прилагаемого «пользовательского соглашения».
В подобные разделы при установке программ на свой мобильный девайс люди заглядывают крайне редко, предпочитая вместо этого побыстрее нажать кнопку «согласен», «принять» или что-то в том же духе. В случае приложения «ДТП. Европротокол», созданного РСА, подобное поведение можно смело назвать крайне опрометчивым. Мы внимательно ознакомились с этим документом и поняли, что автостраховщики в очередной раз создали юридическую конструкцию, в которой автовладелец оказывается полностью бесправен без всяких надежд на справедливость.
Вот только избранные цитаты из «пользовательского соглашения», которое вступает в законную силу как только человек нажимает кнопку «согласен».
Итак, например, оказывается, что «РСА не предоставляет никаких гарантий и заверений в отношении безошибочной работы (функционирования) Мобильного приложения или отдельных его частей/материалов… не гарантирует достоверность, точность и полноту сведений (материалов), содержащихся в Мобильном приложении».
А еще «РСА не несет ответственность за какие-либо последствия, связанные с использованием, неиспользованием или невозможностью использования Мобильного приложения или отдельных его частей/материалов (самостоятельных информационных элементов), а также не несет ответственность за прямые или косвенные убытки, причиненные Пользователю…, в том числе из-за ошибок или сбоев в работе».
Другими словами: если «ДТП. Европротокол» глюканул, или произошел какой-то сбой связи — до свиданья возмещение ущерба, на которое вы рассчитывали. И никаких претензий никому не предъявишь потом: сам согласился на условия РСА — не ной и ремонтируйся за собственный счет.
Но даже если все получилось — повреждения машин зафиксированы и успешно отправлены в электронную базу РСА — радоваться не стоит.
Хотя бы потому, что «РСА не обязан просматривать фотографии, размещаемые Пользователем посредством Мобильного приложения, а РСА имеет право по своему усмотрению отказать Пользователю в размещении фотографий или удалить любые фотографии, которые доступны в Мобильном приложении». А если пользователю «ДТП. Европротокол» что-то не нравится в работе мобильного приложения, то он даже в СМИ пожаловаться не имеет права.
Он же согласился «в течение срока действия настоящего Соглашения, а также после истечения или прекращения его действия, не производить каких-либо действий, связанных с использованием Мобильного приложения, которые могут нанести вред деятельности или имиджу РСА».
Кинули тебя РСА и страховщики с помощью «ДТП. Европротокол»? Сиди и помалкивай, а то засудят за порчу имиджа!