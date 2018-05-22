Чем может быть опасен аварийный комиссар

В обязанности аварийного комиссара входит оценка повреждения автомобилей, установка степени вины каждого из участников аварии, оформление протоколов, схем и других необходимых документов, вызов дорожных служб и т. д. Хорошо, если вы клиент крупной страховой компании, которая за свой счет обеспечит вас услугами такого полезного сотрудника. Кстати, речь идет не только о полисе КАСКО, в котором это является обязательным условием. Иногда даже в договоре ОСАГО указывается контакт аварийного комиссара для обязательного вызова. Так что наличие такого пункта может быть довольно веским аргументом при выборе страховщика.

Другое дело, когда вы лишены такого преимущества, и вынуждены разбираться со всеми нюансами серьезного ДТП самостоятельно. В этом случае легко стать добычей аварийного комиссара, который обычно откуда ни возьмись появляется на месте аварии, иногда даже раньше вызванных полицейских. Эти люди отличаются высочайшей оперативностью, благодаря налаженным связям с дежурной частью ГИБДД, к тому же они используют сведения о дорожных происшествиях в Яндекс-Картах и другие схемы по сбору необходимой информации.

Почему бы рядовому водителю, пребывающему в состоянии стресса, не воспользовался услугами знающего и компетентного человека?