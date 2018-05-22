Чем может быть опасен аварийный комиссар

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В рекламе юридических агентств часто указано, что их аварийные комиссары оказывают участникам ДТП не только необходимую юридическую помощь, но и психологическую. Действительно, многие автолюбители плохо ориентируются в тонкостях страхования и юриспруденции, а любая чрезвычайная ситуация на дороге нередко вызывает у водителей стресс. Однако далеко не все аварийные комиссары чисты на руку и честно исполняют свои обязательства, потому что их главная цель — сорвать с водителя как можно больше денег.
Иван Флягин

В обязанности аварийного комиссара входит оценка повреждения автомобилей, установка степени вины каждого из участников аварии, оформление протоколов, схем и других необходимых документов, вызов дорожных служб и т. д. Хорошо, если вы клиент крупной страховой компании, которая за свой счет обеспечит вас услугами такого полезного сотрудника. Кстати, речь идет не только о полисе КАСКО, в котором это является обязательным условием. Иногда даже в договоре ОСАГО указывается контакт аварийного комиссара для обязательного вызова. Так что наличие такого пункта может быть довольно веским аргументом при выборе страховщика.

Другое дело, когда вы лишены такого преимущества, и вынуждены разбираться со всеми нюансами серьезного ДТП самостоятельно. В этом случае легко стать добычей аварийного комиссара, который обычно откуда ни возьмись появляется на месте аварии, иногда даже раньше вызванных полицейских. Эти люди отличаются высочайшей оперативностью, благодаря налаженным связям с дежурной частью ГИБДД, к тому же они используют сведения о дорожных происшествиях в Яндекс-Картах и другие схемы по сбору необходимой информации.

Почему бы рядовому водителю, пребывающему в состоянии стресса, не воспользовался услугами знающего и компетентного человека?

Тем более, что со стороны опытного комиссара в ход идут отработанные психологические приемы, которые легко убеждают растерявшегося участника аварии прямо на месте ДТП подписать договор об оказании юридических услуг.

Действительно, аварком поначалу грамотно разрулит ситуацию, оформит все как надо и заберет документы с собой. Но впоследствии может случиться самое интересное, когда водитель станет заложником разногласий между комиссаром и страховщиком. Например, если страховая компания откажется компенсировать всю сумму, предъявленную комиссаром, тот сразу же подаст на нее суд. А на судебным процессе вашим представителем, конечно же, будет сам аварком, либо другой сотрудник его же юридического агентства.

Чтобы стянуть с вас дополнительных деньги, процесс может искусственно затянуться. Ведь несмотря на первоначальные уверения комиссара, что все расходы возьмет на себя страховая компания, за его работу клиенту придется заплатить отдельно. А в связи с тем, что у вас фактически не будет альтернативного выбора судебного представителя, расценки за эту услугу скорей всего будут завышены.

Так что, кашу, которую заварит первый встречный аварком, придется расхлебывать вам. Поэтому, прежде чем воспользоваться такими услугами, внимательно проконтролируйте все условия предлагаемого договора. И самое главное — не спешите доверять незнакомому аварийному комиссару. Лучше заранее разберитесь, как правильно оформить ДТП, узнайте все нюансы о подаче документов в страховую компанию — на самом деле это не так сложно. Либо заблаговременно выберите компетентного аварийного комиссара с проверенной репутацией.

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22 мая 2018
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