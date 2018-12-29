До конца года вылетные магистрали Москвы встанут в жутких пробках

Фото: Автодор
Перед Новым годом большинство горожан покидает бетонные джунгли столицы, чтобы встретить праздник на даче или в доме отдыха. В результате пробок на выезде из города москвичам не избежать: специалисты прогнозируют бешеный рост трафика в ближайшие дни.
Светлана Ермолаева

Аналитики «Автодора» — компании, построившей и обслуживающей большинство платных дорог в России, рассказали, что 29 декабря на трассе М4 «Дон» в Московской области стоит ожидать увеличения автомобильного потока сразу в два раза по сравнению со среднестатистическими показателями в декабре. Первая волна будет идти до полудня, вторая стартует после обеда — число машин увеличится еще в полтора раза. Напряженный трафик отпустит трассу только к двум часам ночи.

30 декабря интенсивное движение возобновится уже часов в пять утра, трафик превысит обычный сразу в три раза. Больше всего машин ожидается с семи утра до двух часов дня.

Тем, кто собирается выезжать из Москвы по дороге М11 «Москва — Санкт-Петербург», тоже расслабляться не стоит. Плотный поток машин накроет скоростную магистраль сегодня, причем в этом состоянии она продержится весь день. Но завтра на трассе автомобилей будет еще больше — примерно в четыре раза выше обычного. Правда, после 16 часов интенсивность движения начнет снижаться.

Не менее тяжелая ситуация будет и на скоростном отрезке дороги М3 «Украина». Сегодня выезжающих авто там будет больше на 60%, а завтра — на все 90%, и трафик поутихнет лишь к восьми часам вечера.

Зимой на дороге надо быть особенно внимательным: снегопады и гололед делают ее опасной. Напоминаем, что на платных участках дежурят аварийные комиссары. В их обязанности входит оказание помощи на трассе. При чем, бесплатно.

заторы, пробки, платные дороги, дорога, трасса
29 декабря 2018
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