До конца года вылетные магистрали Москвы встанут в жутких пробках

Аналитики «Автодора» — компании, построившей и обслуживающей большинство платных дорог в России, рассказали, что 29 декабря на трассе М4 «Дон» в Московской области стоит ожидать увеличения автомобильного потока сразу в два раза по сравнению со среднестатистическими показателями в декабре. Первая волна будет идти до полудня, вторая стартует после обеда — число машин увеличится еще в полтора раза. Напряженный трафик отпустит трассу только к двум часам ночи.

30 декабря интенсивное движение возобновится уже часов в пять утра, трафик превысит обычный сразу в три раза. Больше всего машин ожидается с семи утра до двух часов дня.

Тем, кто собирается выезжать из Москвы по дороге М11 «Москва — Санкт-Петербург», тоже расслабляться не стоит. Плотный поток машин накроет скоростную магистраль сегодня, причем в этом состоянии она продержится весь день. Но завтра на трассе автомобилей будет еще больше — примерно в четыре раза выше обычного. Правда, после 16 часов интенсивность движения начнет снижаться.