Можно ли быстро протрезветь после Нового Года, чтобы сесть за руль

Садиться пьяным за рулем нельзя ни в коем случае. А в новогодние праздники ГИБДД следит за этим особенно пристально. Но в жизни бывает всякое, и поездка после застолья может оказаться жизненно необходимой. Как быть в таком случае, чтобы не нарушать закон?
В подобных ситуациях чаще всего вспоминают о народных методах «вытрезвления». Один из них предлагает бороться с опьянением с помощью нашатырного спирта: несколько капель нашатыря в стакан воды, выпил и — трезв.
На самом деле аммиак (именно его раствор в воде называют нашатырным спиртом) крайне токсичен. «Трезвит» он только временно — пока раздражены слизистые, а количество алкоголя и в крови, и в выдыхаемом воздухе не меняется.
Другой рецепт предлагает развести в воде марганцовку и выпить пару-тройку литров такой водички. Рвотные спазмы и девственно чистый желудок обеспечены. Да, после этого из прочищенного желудочно-кишечного тракта новый алкоголь в кровь поступать не будет. Но выведения спирта из организма подобная процедура не ускорит.
Из той же серии — совет выпить молока. Считается, что оно препятствует всасыванию алкоголя. Уж лучше принять активированный уголь или его более современные и эффективные препараты-аналоги.
Доза определяется из расчета одна таблетка на каждые 10 килограммов живого веса пьянчужки… Только потом не удивляйтесь, когда сполна надышите свои промилле в полицейскую «трубочку».
Для ускоренного протрезвления кое-кто применяет аспирин. Мол, он «кровь разжижает» и выводит алкогол. Если ускорение и имеет место, то не превышающее погрешностью измерений. По крайней мере, врачи в чудодейственную силу аспирина не верят.
Также для ускоренного вывода алкоголя из организма предлагают употреблять продукты, обладающие мочегонным эффектом: минеральную воду, зеленый чай, соответствующие травяные отвары и т. п. Но проблема в том, что за мочегонные дела отвечают почки, а за утилизацию алкоголя — печень. Поэтому человек скорее протрезвеет естественным путем, нежели избавится от алкоголя в туалете.
Особняком стоят всякого рода таблетки-«антиполицаи», жевательные резинки с «термоядерным» мятным вкусом, кофейные зерна и лавровый лист, который тоже нужно жевать. Запах алкоголя изо рта все эти субстанции порой отбивают. Но против полицейского алкотестера все равно не сработают.
Немного снизить на короткое время концентрацию алкоголя в выдыхаемом воздухе можно с помощью гипервентиляции легких — серии глубоких и резких вдохов-выдохов. Но подобное поведение водителя перед «продувкой» не насторожит только…В общем, мы не знаем, какого полицейского не удивила бы такая дыхательная гимнастика.
Заметно снизить содержание алкоголя в крови можно лишь в условиях медицинского стационара — с использованием гемодиализа на аппарате «искусственная почка» или путем внутривенных вливаний физраствора. А все «народные методы», в лучшем случае, не вредны.