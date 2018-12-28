Можно ли быстро протрезветь после Нового Года, чтобы сесть за руль

В подобных ситуациях чаще всего вспоминают о народных методах «вытрезвления». Один из них предлагает бороться с опьянением с помощью нашатырного спирта: несколько капель нашатыря в стакан воды, выпил и — трезв.

На самом деле аммиак (именно его раствор в воде называют нашатырным спиртом) крайне токсичен. «Трезвит» он только временно — пока раздражены слизистые, а количество алкоголя и в крови, и в выдыхаемом воздухе не меняется.

Другой рецепт предлагает развести в воде марганцовку и выпить пару-тройку литров такой водички. Рвотные спазмы и девственно чистый желудок обеспечены. Да, после этого из прочищенного желудочно-кишечного тракта новый алкоголь в кровь поступать не будет. Но выведения спирта из организма подобная процедура не ускорит.

Из той же серии — совет выпить молока. Считается, что оно препятствует всасыванию алкоголя. Уж лучше принять активированный уголь или его более современные и эффективные препараты-аналоги.