Москвичи перестали ставить машины на платных парковках

Нет, дополнительное парковочное пространство в Первопрестольной так и не появилось, а вот цены на паркинг выросли — мама, не горюй.

Буквально на следующие сутки после повышения тарификации на парковку в Москве, найти место для стоянки автомобиля стало гораздо легче. Еще бы: водители если и оставляют свои машины в платных зонах, то на чрезмерно короткое время.

Средняя продолжительность стоянки транспортных средств снизилась с четырех до 1,3 часов. Иными словами, втрое. Об этом с гордостью отрапортовали в ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».

Напомним, что с 15 декабря на ряде столичных улиц существенно выросли цены на парковку, а также установлен максимальный тариф в 380 рублей/час. К тому же, и воскресные дни больше не являются бесплатными.