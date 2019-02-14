Московские власти начали брать плату за парковку во дворе

Столичный Департамента городского имущества перечеркнул многократные твердые обещания главы Департамента транспорта Москвы Максим Ликсутова не вводить плату за стоянку во дворах городских многоэтажек.

Новый механизм сбора денег с московских автовладельцев замаскировали под «аренду машиномест» и милостиво разрешили занимать их без участия в торгах — по фиксированному тарифу.

– Уже сегодня собственники помещений в многоквартирных домах могут арендовать у города порядка 4300 парковочных мест на 10 лет. Машиноместа находятся в девяти округах Москвы, — сообщил руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Первыми жертвами этого бизнес-проекта чиновников стали жители 82 многоквартирных домов в Восточном, Северном, Западном, Северо-Восточном, Северо-Западном, Южном, Юго-Восточном, Юго-Западном и Центральном округах. Теперь им придется арендовать машиноместа, относящиеся к этим домам.