При покупке каких автомобилей легче всего нарваться на скрученный пробег

Специалисты Auto.ru сравнили пробег одних и тех же машин, чьи продажи проходили через интернет-площадку по принципу: если цифры меньше, чем при предыдущей реализации, то над одометром явно «поколдовали».

Итак, лидерами антирейтинга, как ни странно, стали автомобили американского происхождения. «Неродной» пробег заметили у 53% машин Chrysler и 49% Dodge. И только после них следуют модели GAZ (45%) и LADA (44%). Обманывают примерно 30% продавцов авто Volkswagen, Toyota, Opel, Renault и Nissan, а также Hyundai, Citroёn, Peugeot и Chevrolet.

Немного честнее оказались люди, отдающие во вторые руки Ford (35%), Mazda (36%), FIAT и Mitsubishi (по 37%). А меньше всего шансов попасть в ловушку при покупке «поднебесных» Geely и Lifan (по 24%), а еще MINI (22%) и Datsun (14%).