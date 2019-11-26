При покупке каких автомобилей легче всего нарваться на скрученный пробег

Специалисты Auto.ru сравнили пробег одних и тех же машин, чьи продажи проходили через интернет-площадку по принципу: если цифры меньше, чем при предыдущей реализации, то над одометром явно «поколдовали».
Итак, лидерами антирейтинга, как ни странно, стали автомобили американского происхождения. «Неродной» пробег заметили у 53% машин Chrysler и 49% Dodge. И только после них следуют модели GAZ (45%) и LADA (44%). Обманывают примерно 30% продавцов авто Volkswagen, Toyota, Opel, Renault и Nissan, а также Hyundai, Citroёn, Peugeot и Chevrolet.
Немного честнее оказались люди, отдающие во вторые руки Ford (35%), Mazda (36%), FIAT и Mitsubishi (по 37%). А меньше всего шансов попасть в ловушку при покупке «поднебесных» Geely и Lifan (по 24%), а еще MINI (22%) и Datsun (14%).
ТОП-5 моделей оккупировали «старички», уже давно снятые с производства. Видимо, их вообще не получается продать без корректировки пробега. Первой стала LADA Samara первого поколения (61%). Второе, третье и четвертое места достались ВАЗ-2106, Mercedes-Benz E-класса в кузове W124 и Mazda 626 (по 58%). А пятым пунктом прописалась Audi 100 (57%).
Кстати, как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», в «Российской общественной инициативе» год назад предложили наказывать за обман при продаже б/у автомобилей, как за уголовное преступление. Если когда-нибудь эту идею одобрят, то за скрученный пробег будут сажать за решетку.