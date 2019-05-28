Арестован мажор, покалечивший гаишника на Кутузовском проспекте

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Никулинский райсуд Москвы арестовал на месяц Тимура Галлямова — сына бывшего члена СФ от Амурской области Амира Галлямова, сбившего на своем внедорожнике сотрудника ГИБДД.
Максим Строкер

Суд оставил под стражей до 26 июня 2019 года Тимура Галлямова,задержанного ранее за наезд на дорожного полицейского на Кутузовском проспекте. 26 мая Тимур Галлямов, сын экс-сенатора Амира Галлямова, будучи за рулем Toyota Land Cruiser 200, был остановлен для проверки документов дорожной полицией.

Вместо проверки документов Галлямов предпочел скрыться с места остановки, попутно сбив с ног и отправив в больницу инспектора ДПС.

Согласно материалам судебного дела, при задержании Галлямов признался, что принял один грамм кокаина. Предварительная медэкспертиза обнаружила у обвиняемого признаки наркотического опьянения.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о применении опасного для жизни насилия к представителю власти (часть 2 статьи 318 УК, максимальная санкция — 10 лет лишения свободы).

медосвидетельствование, ПДД, ДТП, ГИБДД, автоуголовка, уголовный кодекс
28 мая 2019
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