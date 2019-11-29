Водители не распробовали новый участок платной М11 «Нева»

По восьмому участку автомагистрали М11, получившей в результате голосования название «Нева», с 646-го по 684-й км с момента открытия проехало 18 946 автомобилей. Итак, пункт оплаты на 679-м км пропустил 4173 машины в сторону Белокаменной и 4218 авто — в сторону культурной столицы.

Еще одним пунктом взимания платы на 646-м км рядом с Тосно воспользовались 3051 водитель, направляясь в Москву, и 1889 — двигаясь в направлении Питера. Через пропускной пункт вблизи Колпино и Пушкино проехали 2640 и 2975 машин к Первопрестольной и Санкт-Петербургу соответственно.

Отметим, что это не так уж и много. Например, летом на других участках «платника» в сутки фиксировали в среднем 70 000 проезжавших автомобилей. Но, надо понимать, популярность будет с каждым днем расти. Ведь приблизительное расчетное время в дороге от одной столицы до другой — всего 5,5−6 часов.

Стоит напомнить и о тарифах. За поездку на «легковушке» от МКАД до КАД в будний день придется выложить 1820 рублей, а в пятницу, выходной или праздничный день ценник поднимается до 2020 «целковых». Если же воспользоваться транспондером, в первом случае нужно заплатить 1331 рублей, а во втором — 1494.