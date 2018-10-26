Как на самом деле испытывают внедорожники УАЗ перед запуском в продажу

В каких условиях проходят заводские тесты флагманских внедорожников УАЗ «Патриот»? И насколько эти условия суровы для эксплуатации? С такими вопросами потребители достают не только редакцию портала «АвтоВзгляд», но и самих создателей знаменитого автомобиля-конструктора.

Чтобы наглядно продемонстрировать, как проходят испытания машин вне стендов, представители Ульяновского завода пригласили нас поучаствовать в тестовых заездах серийного UAZ Patriot на специльно подготовленной раллийной кроссовой трассе.