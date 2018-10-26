Как на самом деле испытывают внедорожники УАЗ перед запуском в продажу

С учетом того, как часто ломаются внедорожники системы UAZ, потребители справедливо интересуются, как же их проверяют и испытывают ли вообще перед выпуском за ворота Ульяновского завода? Оказывается, да — испытывают. Порталу «АвтоВзгляд» удалось узнать, как это происходит.
В каких условиях проходят заводские тесты флагманских внедорожников УАЗ «Патриот»? И насколько эти условия суровы для эксплуатации? С такими вопросами потребители достают не только редакцию портала «АвтоВзгляд», но и самих создателей знаменитого автомобиля-конструктора.
Чтобы наглядно продемонстрировать, как проходят испытания машин вне стендов, представители Ульяновского завода пригласили нас поучаствовать в тестовых заездах серийного UAZ Patriot на специльно подготовленной раллийной кроссовой трассе.
За руль обновленного УАЗ «Патриот» сел кандидат в мастера спорта по ралли-рейдам, а по совместительству водитель-испытатель так называемого отдела форсированных испытаний UAZ Дмитрий Рыбин. Весь процесс прохождения 1,5-километрового экстремального трека снимался на видео.
По оценкам экспертов, нагрузки для автомобиля при езде на таком полигоне — предельно максимальные: каждый километр подобной трассы приравнивается примерно к 100 километрам пути по гражданским дорогам. В ходе плановых заводских тестов ни один внедорожник не пострадал. А уж как свеженькие «Патриоты» проявят себя спустя тысячу-другую км пробега, покажет время.