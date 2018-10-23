МАЗ представил первый в мире «толкающий» автобус

Новый низкополый МАЗ 216 первым из белорусской продукции получил заднемоторную компоновку. Автобус укомплектован системой книлинга, которая умеет опускать правый борт машины на несколько сантиметров. На такой автобус удобно завозить детскую коляску или инвалидное кресло.

В длину уникальный МАЗ достигает 18 м при ширине в 2,55 м и высоте в 3,1 м. Максимальная полная масса по паспорту — 28 тонн.

В движение автобус приводит «мерседесовский» дизель мощностью 326 л. с. экологического класса Евро-5 в паре с «автоматом» Allison. Максимальная скорость ограничена безопасными 85-ю км/ч.

Новая техника будет поставляться и в страны Европы. Правда, для европейцев автобус отличается двигателем класса Евро-6. Втопливный бак помещается до 300 л, но конструктивно предусмотрена возможность увеличить вместимость еще на 100 л.

Автобус оснащен 40 пассажирскими креслами, всего машина вмещает до 170 человек.