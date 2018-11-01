Эксперты выяснили, кто больше всего тратит денег на такси

Самыми состоятельными названы жители Юго-Восточного административного округа: они оставляют в кассе такси бизнес- и комфорт-класса в среднем 1037 рублей за одну поездку. Чуть меньше тратят на извозчиков проживающие на востоке Москвы, здесь средний чек составляет 1035 «деревянных».

Третье место разделили сразу два района: СЗАО и СВАО, где за каждую поездку обыватель отдает примерно 950 «целковых». Четвертую строчку занимает Западный административный округ — 930 рублей. А ТОП-5 замыкает САО: «северянам» такси класса выше «эконом» обходится приблизительно в 870 кровно заработанных.

Между тем, жители центра Белокаменной меньше остальных тратятся на подобные услуги, оставляя всего около 770 рублей.

Специалисты агрегатора «Ситимобил» объясняют этот удивительный факт тем, что люди с достатком начали переезжать из загруженных центральных районов на окраины и за МКАД, где последнее время появилось достаточно много элитного жилья.