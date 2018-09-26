Почему у «серых» дилеров цены на машины ниже, чем у официалов

Вдоволь наобщавшись с консультантами, вы приехали за своим KIA Rio. Так как машину нужно подождать пару дней, с вами заключают договор, согласно которому вы должны внести часть оплаты — скажем, 50%. Спустя несколько часов ценник вашего «Рио» подрастает на 200 000 рублей. Естественно, вы отказываетесь от покупки и просите вернуть деньги, но не тут то было. Менеджер показывает абзац в соглашении, где сказано, что прайс до выдачи авто может измениться, а аванс ни при каких условиях не возвращается.

Альтернативный вариант развития событий возможен, если вы приобретаете автомобиль на заемные средства, оформляя кредит в том же автосалоне. Машина в наличии, цена прежняя — всего пара подписей, и вы счастливый владелец новенького Rio. Читая договор впопыхах, вы пропускаете строчку, в которой говорится, что ссуду выдают под 37% годовых… Поверили продавцу с его песней про 12% на слово — и оплатили по факту 2,5 машины.

…Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. И дабы не оказаться в роли этой самой несчастной мыши, пойманной на лакомую приманку, не ведитесь на «серых» дилеров, какими бы прайсами они вас не завлекали. Хотите сэкономить? Подождите до конца года. В декабре-январе официалы традиционно проводят сезонную распродажу, позволяющую купить авто с внушительной скидкой.