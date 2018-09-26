Почему у «серых» дилеров цены на машины ниже, чем у официалов

В нынешних экономических условиях, когда цены на товары и услуги неумолимо ползут вверх, а зарплаты оставляют желать лучшего, россияне затягивают ремни потуже. Экономят наши сограждане в том числе и на автомобилях, которые время от времени требуют обновления. Присматриваются к самым дешевым моделям, более доступным комплектациям и «серым» дилерам, обещающим максимально выгодные условия.
Возьмем, к примеру, KIA Rio — самую продаваемую иномарку в нашей стране. Сегодня официалы готовы отдать седан в базовой комплектации Classic за 709 900 рублей, а с учетом trade In и прочих маркетинговых уловок — за 656 900. Но сколько цену не сбивай, а «серых» дилеров с их прайсом в 529 900 целковых все равно не переплюнешь. И чье предложение выглядит более «вкусным»? К кому пойдет клиент, пересчитывающий каждую копейку?