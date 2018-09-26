Почему у «серых» дилеров цены на машины ниже, чем у официалов

Фото: es.wikihow.com
Пресловутые «серые» дилеры, бизнес которых до сих пор не отцвел, «берут» покупателей своими аппетитными прайсами. Цены у них в самом деле ниже, чем у официалов, но за счет чего? Можно ли доверять автосалонам, не обремененным обязательствами перед импортером, и как получить действительно выгодное предложение от продавца, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Виктория Базылева

В нынешних экономических условиях, когда цены на товары и услуги неумолимо ползут вверх, а зарплаты оставляют желать лучшего, россияне затягивают ремни потуже. Экономят наши сограждане в том числе и на автомобилях, которые время от времени требуют обновления. Присматриваются к самым дешевым моделям, более доступным комплектациям и «серым» дилерам, обещающим максимально выгодные условия.

Возьмем, к примеру, KIA Rio — самую продаваемую иномарку в нашей стране. Сегодня официалы готовы отдать седан в базовой комплектации Classic за 709 900 рублей, а с учетом trade In и прочих маркетинговых уловок — за 656 900. Но сколько цену не сбивай, а «серых» дилеров с их прайсом в 529 900 целковых все равно не переплюнешь. И чье предложение выглядит более «вкусным»? К кому пойдет клиент, пересчитывающий каждую копейку?

Фото: gayvoron.com.ua

Попробуем разобраться в том, за счет чего в «левых» автосалонах дают скидку в размере 127 000 рублей. Как правило, они получают автомобили одним из двух путей: либо покупают у официалов, либо самостоятельно привозят из-за границы. Ни тот, ни другой вариант, как вы понимаете, экономии не подразумевает. А что же тогда? Неужели «серые» торгуют машинами себе в убыток?

Конечно, нет: неофициальные автосалоны навариваются на клиентах покруче, чем «белые». Все дело в том, что реально никаких скидок нет! Есть грязный развод, игра на нервах, много-много лжи, мошенничество, но никак не выгодные условия. Схем, по которым действуют подобные конторы, множество. Но мы рассмотрим две самые популярные — причем одну из них «разыграли» у корреспондента портала «АвтоВзгляд» прямо на глазах.

Фото: coeminmogast416.weebly.com

Вдоволь наобщавшись с консультантами, вы приехали за своим KIA Rio. Так как машину нужно подождать пару дней, с вами заключают договор, согласно которому вы должны внести часть оплаты — скажем, 50%. Спустя несколько часов ценник вашего «Рио» подрастает на 200 000 рублей. Естественно, вы отказываетесь от покупки и просите вернуть деньги, но не тут то было. Менеджер показывает абзац в соглашении, где сказано, что прайс до выдачи авто может измениться, а аванс ни при каких условиях не возвращается.

Альтернативный вариант развития событий возможен, если вы приобретаете автомобиль на заемные средства, оформляя кредит в том же автосалоне. Машина в наличии, цена прежняя — всего пара подписей, и вы счастливый владелец новенького Rio. Читая договор впопыхах, вы пропускаете строчку, в которой говорится, что ссуду выдают под 37% годовых… Поверили продавцу с его песней про 12% на слово — и оплатили по факту 2,5 машины.

…Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. И дабы не оказаться в роли этой самой несчастной мыши, пойманной на лакомую приманку, не ведитесь на «серых» дилеров, какими бы прайсами они вас не завлекали. Хотите сэкономить? Подождите до конца года. В декабре-январе официалы традиционно проводят сезонную распродажу, позволяющую купить авто с внушительной скидкой.

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26 сентября 2018
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