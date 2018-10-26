Пятое кольцо Москвы: когда в столице откроют долгожданную автодорогу

Ныне существующие транспортные кольца Первопрестольной — Бульварное (которое, на самом деле, полукольцо), Садовое, Третье, МКАД — не справляются с гигантским потоком машин, вынуждая столичных автомобилистов проводить свой досуг в «багровых» пробках. Для решения острой проблемы загруженности дорог, московские власти приступили к строительству четвертой окружной магистрали, сложенной из так называемых хорд и рокад. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, на каком этапе сегодня находится этот важный проект и что ждать гражданам по его завершению.
Предсказывая стремительный прирост автопарка, столичные власти еще в 70-х годах прошлого столетия представили план строительства двух новых кольцевых автодорог: «Трешки», которой на тот момент еще не было, и Четвертой окружной. В 2003-м, на радостью москвичам, первая магистраль, наконец, замкнулась. Что же до второй, то ее возведение пришедший к власти Сергей Собянин «свернул» — стоимость проекта перевалила за 1 трлн. рублей. Слишком дорого.
Но, к счастью, новый мэр не стал отказываться от четвертого кольца полностью — он пересмотрел проект и внес свои коррективы. Так, весной 2012-го он презентовал тогдашнему президенту Дмитрию Медведеву новый план, предусматривающий создание внутри МКАД трех хордовых направлений. К реализации задумок приступили практически сразу.
СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ХОРДА
Бессветофорная дорога, призванная связать четыре округа столицы — Западный, Северо-Западный, Северный и Северо-Восточный — пройдет от Сколковского до Ярославского шоссе. Согласно предварительным подсчетам, эта хорда разгрузит вылетные магистрали, центральные улицы, а также ТТК и МКАД ориентировочно на 15%. Водители же смогут экономить в пути до 10% времени.
Сегодня СЗХ тянется от Мичуринского проспекта до Дмитровского шоссе. До сдачи проекта дорожникам предстоит еще завершить работу над транспортной развязкой на пересечении улицы Генерала Дорохова с МКАД, а также «протянуть» магистраль с «Дмитровки» до «Ярославки». В итоге длина хорды составит 83 километра — она будет включать в себя два моста, семь тоннелей, 16 эстакад и 30 пешеходных переходов. Точные сроки завершения строительства пока не называются, но СЗХ будет готова совсем скоро.
Северо-Восточная хорда (СВХ) освободит, насколько это возможно, Восточный городской округ, а заодно улучшит экологическую ситуацию в районах Богородский, Сокольники и Басманный. Помимо того, она обеспечит дополнительные въезды-выезды из города на федеральные автодороги Москва-Ногинск-Казань и Москва-Санкт-Петербург, что также немаловажно.
СВХ берет свое начало у МКАД — там, где заканчивается платная «Ленинградка». Вновь хорда (сливаясь в некоторых местах с СЗХ) встречается с московским кольцом в Вешняках. В настоящее время проектируется середина трассы: участок от Дмитровского до Открытого шоссе — к строительству этого отрезка приступят в следующем году. Протяженность магистрали, которую полностью доделают к 2021 году, составит 35 километров.
В начале сентября стало известно о том, что власти планируют продлить СВХ от Косинской развязки на МКАД до границы с Московской областью, то есть проложить еще 5,5 километра дороги. Как ожидается, на этом участке движение будет шестиполосным — в состав отрезка войдут три эстакады, три пешеходных перехода, а также мост через реку Пехорку. Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК) проект уже одобрила. Впереди — публичные слушания.
ЮЖНАЯ РОКАДА
Южная хорда или рокада, как она называется корректно, возьмет на себя Юго-Западный округ Москвы. Фактически она станет дублером МКАД и Третьего кольца, растянувшись от Рублевского шоссе до улицы Верхние Поля, что в Капотне. Половина сорокакилометровой трассы — участок от «Рублевки» до Балаклавского проспекта — уже введена в эксплуатацию.
Сейчас дорожники трудятся на вторым отрезком — от Балаклавского до Пролетарского проспектов. Но на этом работы не завершатся: проектирование и возведение еще нескольких фрагментов Южной рокады запланировано на ближайшие два года. И если СЗХ и СВХ «добьют» в ближайшие три года, то эта трасса будет строиться до 2023-го. По крайней мере, именно в эти сроки власти обещают уложиться.
До конца нынешнего года власти подготовят проект планировки еще одной хорды — Юго-Восточной (ЮВХ) — которая и замкнет долгожданное четвертое кольцо. Длина трассы составит порядка 36 километров. Она стартует от станции «Нижегородская» новой Большой кольцевой линии метро и дойдет до ТТК.
На возведение ЮВХ и, соответственно, завершение всех работ над дополнительной окружной автодорогой потребуется не менее пяти лет. Пока проект представят, пока утвердят, пока приступят к строительству. Кстати сказать, ориентировочно оно начнется в конце 2019-го — в начале 2020-го года.
– Реализация проекта хордовых магистралей является одним из приоритетных направлений работы по развитию дорожной сети города. В рамках строительства Северо-Восточной, Северо-Западной, Юго-Восточной хорд и Южной рокады появится около 300 км дорог, 127 эстакад, мостов и тоннелей, а также более 50 пешеходных переходов. Сформировать новое транспортное кольцо планируется к 2023 году, — сказал Марат Хуснуллин.