Пятое кольцо Москвы: когда в столице откроют долгожданную автодорогу

Предсказывая стремительный прирост автопарка, столичные власти еще в 70-х годах прошлого столетия представили план строительства двух новых кольцевых автодорог: «Трешки», которой на тот момент еще не было, и Четвертой окружной. В 2003-м, на радостью москвичам, первая магистраль, наконец, замкнулась. Что же до второй, то ее возведение пришедший к власти Сергей Собянин «свернул» — стоимость проекта перевалила за 1 трлн. рублей. Слишком дорого.

Но, к счастью, новый мэр не стал отказываться от четвертого кольца полностью — он пересмотрел проект и внес свои коррективы. Так, весной 2012-го он презентовал тогдашнему президенту Дмитрию Медведеву новый план, предусматривающий создание внутри МКАД трех хордовых направлений. К реализации задумок приступили практически сразу.