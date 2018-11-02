Интересные профессии: что значит быть дальнобойщиком

Весьма любопытно, что около половины опрошенных заявили, что для них быть дальнобойщиком — это не только призвание, но и смысл жизни. По какой-то причине эта профессия затягивает так, что некоторые даже назвали свою работу «диагнозом» и рассказали, что уже не представляют себя в какой-то другой сфере деятельности.

И еще почти 30% респондентов заверили, что проводить полжизни за «баранкой» — значит быть свободным. Конечно, эти люди едут туда, куда необходимо отвезти груз, здесь никаких вольностей, но зато они свободны от дресс-кода и от обязанности каждый день сидеть в офисе. Профессиональные водители сами для себя определяют график работы. Каждый из них объездил практически всю Россию, а кто-то колесил и по другим странам, видел много городов.

Увы, но профессия водителя большегруза связана с серьезными рискам и опасностями: этот аспект отметили 26% участников исследования. Здесь не обойтись без умения быстро соображать и нестандартно мыслить, чтобы найти выход из экстремальной ситуации.