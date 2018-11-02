Интересные профессии: что значит быть дальнобойщиком

Профессия дальнобойщика не так проста, как может показаться. Для успешной в смысле заработка требуется огромный опыт, выносливость и умение быстро реагировать на критические ситуации. Чтобы показать это ремесло изнутри, было проведено социологическое исследование, в котором профессиональные водители отвечали на вопрос: что значит быть дальнобойщиком.
Весьма любопытно, что около половины опрошенных заявили, что для них быть дальнобойщиком — это не только призвание, но и смысл жизни. По какой-то причине эта профессия затягивает так, что некоторые даже назвали свою работу «диагнозом» и рассказали, что уже не представляют себя в какой-то другой сфере деятельности.
И еще почти 30% респондентов заверили, что проводить полжизни за «баранкой» — значит быть свободным. Конечно, эти люди едут туда, куда необходимо отвезти груз, здесь никаких вольностей, но зато они свободны от дресс-кода и от обязанности каждый день сидеть в офисе. Профессиональные водители сами для себя определяют график работы. Каждый из них объездил практически всю Россию, а кто-то колесил и по другим странам, видел много городов.
Увы, но профессия водителя большегруза связана с серьезными рискам и опасностями: этот аспект отметили 26% участников исследования. Здесь не обойтись без умения быстро соображать и нестандартно мыслить, чтобы найти выход из экстремальной ситуации.
8% опрошенных пожаловались, что их работа недооценена обществом и автолюбителями в частности: последние постоянно сетуют на вечные пробки и загруженность дорог из-за фур. Между тем, грузовики везут нам еду, одежду и даже запчасти для авто. Причем дальнобойщиков точно также, как и остальных, ждут дома семьи.
Но самым интересным в исследовании оказалась высказанная дальнобойщиками уверенность, что профессионалы за рулем несут ответственность за других участников дорожного движения и за безопасность на дороге. Так считает 23% респондентов.
Остается добавить, что опрос провели специалисты концерна Shell. В исследовании приняли участие 100 дальнобоев.