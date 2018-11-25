Где российские автомобилисты хранят покрышки

Самым распространенным местом хранения, и это не стало сюрпризом, оказался гараж. Там зимуют летние шины и проводит лето зимняя «резина» у 67% опрошенных. Второе место по популярности, правда с огромным отставанием, заняло балконное хранение: этим способом пользуются 15% респондентов. На третьей строчке обосновался дачный вариант: в домике на загородном участке обувь для авто держат 12% участников опроса.

4% процента автолюбителей предпочитают немного заплатить, но отвезти шины для хранения на специальный склад, чтобы не занимать полезное место дома, на даче или в и без того тесном гараже. Пятый пункт между собой разделили сразу две версии: 1% набрал ответ «у друзей или родственников», что чаще всего бесплатно и тоже экономит место. А еще 1% автовладельцев вообще не забивает себе голову вопросом о том, где же держать шины: эти люди ездят на «всесезонке».

Стоит сказать, что в опросе, который провели наши коллеги из Auto.mail.ru, был среди вариантов ответов еще один: «пользуюсь сезон и потом сразу продаю». Его никто не выбрал. Вероятно, богатых людей в России с перманентным кризисом все же стало гораздо меньше.